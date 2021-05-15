上星期位於大埔新開張的日本「業務超市」繼發現賣冒牌帆立貝和內地貨，之後在場內一幅掛牆的啤酒海報標語亦被YouTuber大J指有人報料發現海報有錯字。而在5月12日，我們收到讀者劉小姐的投訴，指懷疑業務超市所賣的蘭王蛋有問題。我們比對過劉小姐在業務超市買的蘭王蛋，盒上的是羅馬拼音，和其他蘭王蛋包裝的日文字不同，並有注明加熱用。而盒上沒有顯示日本供應商的資料，只有香港代理商的地址和電話，是一間叫全農香港的公司。而上星期記者在業務超市買到的蘭王蛋，是和劉小姐的版本有所不同，記者買到的蘭王蛋盒上是日文字，並有註明加工加熱用。換言之，業務超市賣的蘭王蛋有兩個不同版本。

香港代理商：沒有供貨予業務超市

收到投訴後，我們當日便和日本人鈴木到達大埔業務超市，看看貨品的包裝上是否有出現錯處，而店內有錯字的啤酒海報已經被移除。當日我們在業務超市內見到的蘭王蛋，與劉小姐所買到的是一樣，但和上星期記者在業務超市所買的就有所不同。我們和鈴木兜了一圈後，發現蘭王盒上日文的部份沒有出錯，而其他貨品則沒有任何發現。劉小姐所買的版本盒上印有香港供應商全農香港，我們在全農香港facebook專頁發現，原來早於5月8日前已出帖指現時沒有批發任何貨品予業務超市，那業務超市的蘭王蛋又是如何得來的，真是無從得知。

我們從業務超市買了這盒蘭王蛋，到全農香港辦公室查詢。全農香港銷售經理陳小姐說：「我們全農並沒有直接和業務超市進行買賣，已向我們的客人了解過，他們並沒有把雞蛋賣給業務超市，所以我們不能憑着這盒雞蛋，而去判斷是否我們公司的貨品。」記者向香港業務超市負責人方先生查詢詳情，他指並不清楚，需要再向同事了解。市面上蘭王蛋包裝又有多少類？如何分辨生食用及加工加熱用，想知詳情睇片啦！如果大家有任何有關食品安全的問題，歡迎向我們提供資料，《果籽》會為大家竭盡全力跟進。

記者：飲食組

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