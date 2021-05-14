YouTube界向來百花齊放，要數到香港最紅的YouTuber，來來去去都是那幾位為人熟識的網絡紅人。查看網上不同的「香港YouTuber訂閱人數排行榜」時，卻發現一個連發音也不懂的YouTube頻道「Nikmatul Rosidah」，訂閱人數達145萬位，全港排名第二，比起137萬訂閱的「Coffee林芊妤」還要多，僅次於以英語教做運動的「emi wong」（408萬訂閱）！

圍着頭巾、42歲的穆斯林Nikmatul Rosidah是一位印尼人。訪問當天，她拉着買餸車走進街市，以不太流利的廣東話跟檔主溝通，驟眼看以為她是工人姐姐。事實上，Rosidah 2001年來港時，的確是一位印傭。後來，她在香港認識了中學英文老師、加拿大籍丈夫Paul Dobson，生下一子二女，現在一家五口定居香港。「她是我的最愛，也是一位香港的YouTube明星！」Paul自豪地介紹身邊的妻子，Rosidah尷尬地微笑。

Rosidah的YouTube頻道「Nikmatul Rosidah」主要分享一家人在香港的日常生活，以及她的煮食過程。雖然Rosidah懂英語，但影片中她以家鄉語言印尼語拍攝，觀眾以印尼人為主，還有來自菲律賓、馬來西亞、新加坡等。

Rosidah熱衷烹飪，在頻道中最受歡迎的大部份都是烹飪影片，包括印尼菜、中菜、西餐。在Rosidah的家鄉，由於村內沒有餐廳及廚師，所以居民都習慣互相幫忙準備餐宴，分享食物，人人都懂得煮餸。印尼菜以外的菜式，她都是自學得來。頻道中，最多人觀看的影片是教煮印尼咖喱魚，點擊率580萬次，單支影片收入約27,000元，她笑說：「我也不知道為甚麼別人會想看這影片。」

子女為母親自豪 「同學讚飯菜吸引」

YouTube廣告分紅是YouTuber的收入之一，其餘收入來源是YouTuber作為網絡紅人引來的合作機會。Rosidah曾被多個印尼廚具、美妝品牌邀請合作，大多數都被她婉拒，「因為我不想胡亂推介產品，而且合作單位遠在印尼，太麻煩了。」

YouTube廣告分紅跟訂閱人數和觀看次數無關，廣告分紅的計算方法依靠觀眾收看影片中的廣告長度而定。Rosidah由2013年開設YouTube頻道，2014年開始正式經營，2017年才開始有盈利。「她曾為賺了數十元而歡呼！」Paul笑着形容妻子首次「賺錢」的情景。隨着觀眾人數越多，Rosidah的收入也越多，現在她每月的廣告分紅約35,000元。

Rosidah的拍攝器材非常簡單，大部份影片只用相機和手機各一部來完成，甚至連剪輯工作都靠手機應用程式處理。「我覺得手機很方便，去到哪裏都可以剪片。」影片檔案大，剪輯工作過後要輸出成高像素的影片十分耗時，所以Rosidah將手機空間加至逾500 GB。每段影片她需花幾小時至兩天來製作，平均每星期會發佈兩至三段影片。

在Paul眼中，Rosidah是一位非常勤力的母親，要兼顧三位孩子的日常和YouTube頻道實在不易，「試過早上5:30聽見她在廚房裏自言自語，原來她正在為孩子準備早餐和午餐飯盒，當然，相機同時也在錄影。」

被問到媽媽是否花太多時間在手機上時，Rosidah的三位孩子，9歲的Carissa Sartika、13歲的Cassandra Kartini 和14歲的Daniel Soekarno異口同聲地搶答表示認同，「她時刻都在製作影片」、「有時在我們吃晚餐時她也在剪片」、「當我晚上還在玩手機時，媽媽會叫我關手機，但她卻繼續用手機剪片，太不公平了！」雖然有投訴，但在孩子們的心底裏，還是因有這位媽媽而自豪，「同學見到我的飯菜吸引，會羨慕我經常有好東西吃。」

熱情fans 偷兒子圖製合成照

YouTube為Rosidah帶來收入和滿足感的同時，有時也為她一家帶來困擾。疫症前，Rosidah一年會回鄉三次，每次都會在旅途中遇上觀眾，「無論是機場的工作人員、的士司機、還是酒店員工都認得我們。」她面有難色地解釋：「我不喜歡人們從遠方一直盯着我，有時他們還會跟隨我們的行程，甚至有人會來到我們的家門前等候。」

夫妻二人遇上要求合照的fans都是來者不拒，但當網民的行為影響到孩子的時候，便不能退讓了。曾有印尼女觀眾為兒子Daniel成立粉絲專頁，擅自從YouTube影片中截下兒子的肖像加工，甚至將兒子的相片合成作女粉絲的合照，令Daniel非常反感，「我明白那是年輕少女的行為，但我們還是跟粉絲專頁聯絡，要求他們將相片下架。」

大女曾患腦癌 拍片留住這時光

Rosidah在成立YouTube頻道前已習慣用手機拍家庭片段，後來手機記憶體不足，便將影片放上YouTube儲存，沒想過這成了她做全職YouTuber的起點。她會拍這麼多家庭影片的原因是大女兒在一歲半時患上腦癌，她只希望將來可以翻看影片，記得女兒的容貌，「那段日子我如同死去的人，當時我每天都留在醫院陪伴女兒，拍了的影片根本不會翻看，因為太痛苦了，但現在我慶幸當時將實況拍下來，令我知道我們有多幸運。」

後來大女兒康復，Rosidah將部份拍下來的影片剪輯成一段女兒康復過程的影片，於頻道上分享，引來很多有類似遭遇的印尼家長留言，「這段影片意外地令某些人獲得啟發，原來很多人不知道孩子們都可以打敗癌症，家長一定要心存希望。」

YouTube頻道：Nikmatul Rosidah

記者：黃曉楓

攝影：伍慶泉、周芝瑩

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