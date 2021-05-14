近日不論因為電視節目或移民潮，很多人都在討論學車、考車和駕車，如何判斷自己是否合適駕駛、學車有甚麼要注意、找教車師傅和到駕駛學院學車有甚麼分別、能否用持續進修基金學車？我們請來駕駛教師協會主席黎文傑解答這些問題。

1：有哪種人不適合學車或學車後很容易變成「馬路炸彈」？

黎文傑指，駕車時緊張得很厲害、緊張得聽不到別人講話的人並不適合駕車，「對我們學車來說，其實越放鬆，成功學會的機會越高，越容易掌握。」那怕是沒有方向感、沒有速度感，甚至不會分辨左右，都能夠處理，但假若很緊張，一坐下便繃緊得很厲害，完全不受控便很難學會，因為即使方向感也是因緊張導致失去方向感。

另外我們經常遇到的「馬路炸彈」，大多性格較為暴躁、未必能夠控制自己的情緒。因為好像有很多情緒觸發點，很容易情緒爆發繼而失控。「絕大部份交通意外的成因，都是駕駛者未能控制自己的能力，因為真正的意外其實很少，絕大部份都是人為的。」

黎師傅也提醒學車者，要注意學車目標，假設抱着一副被迫的心態，欠缺自身推動的目標，失敗機會率很高。另外，有一類人很有駕車天份，變相駕駛態度輕佻，或是駕駛態度欠佳，也很容易會化身「馬路炸彈」。

「考獲車牌不等於你真正會駕車，我經常說考獲車牌是真正學車的開始。其實只要達到考試最低要求便算是合格，但路面駕駛須要吸取許多經驗，即使熟習考試路線，去到新的環境，一切都不一樣，未必能夠應對環境會發生的事。」因此最重要是個人心態，不要太着急，一旦着急出錯機會便會高。

2：假如決定要學車，有甚麼選擇？別人經常說1號、2號牌照、自動波和棍波是甚麼？

初學者來說分為學私家車或是學輕型貨車（貨Van）。私家車是1號牌、輕型貨車是2號牌。由於輕型貨車的體積較大，因此只要2號牌合格，便會包含1號牌。還要選擇棍波或是自動波，假若只是學自動波的私家車，合格的話車牌會是1A；若是輕型貨車的自動波，合格後的車牌會是1A和2A。若是學習私家車的棍波，合格後的車牌會是1；若考棍波的輕型貨車，合格後的車牌會是1和2。

有些人可能將來有機會成為職業司機，某程度上及早學習棍波較佳，因為現時很多商用車輛，例如小巴、巴士、中型及重型貨車、貨櫃車，其實還有許多車種是棍波。但如果只為休閒、考取車牌陪家人駕車外出，其實自動波也很夠用。因為棍波相對學習時需要更多時間、更多精力，因為要學習控制離合器（極力子），離合器控制得不好，車輛很可能會死火。很多人不明白原理便不明白，即要如何恰好控制離合器，車輛才會正確運作。

「棍波可說是較為傳統，就如使用計算機也可以計算出數式，但有人喜歡用算盤較帥氣，告訴別人我會用算盤這一種技術。」其實它們在功能上是沒有大分別，現時的自動波已經很完善，因為現時自動波的電子晶片已經很先進，由電腦代為決定使用那種檔位。

3：外地會否沒有自動波車？

「近十年香港私家車的趨勢有九成半已是自動波，這與香港的地形有關：經常塞車，又多坡道，駕駛自動波車較為方便，駕駛棍波車辛苦許多。」外地也一樣有自動波車，只是選擇上有異，在英美澳紐（新西蘭）等國家，因為地大物博不用經常塞車，許多人較喜歡駕駛傳統的棍波車。但租車公司也不會只有棍波車，同樣有許多自動波車。正如到日本一般，任何一個日本租車網站，九成都是自動波，也會有棍波，棍波很可能較昂貴，因為少有。

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4：大型駕駛學院與找教車師傅學車有甚麼分別？

坊間主要分為兩種學車途徑：第一種是運輸署的指定駕駛學校，有自家的訓練場地；另一種是坊間的私人執業教車師傅或是小型駕駛學校，均在實際路面訓練。指定駕駛學校有自家的訓練場地，可在場地中學習基本操控，以及練習泊車、掉頭時有自己的位置，而考試時會用同樣的地方；至於私人執業師傅及小型駕駛學校，一般考試地點都是運輸署的指定地方，但有部份是封閉式。封閉式的意思即不能練習，只能進內考試，因此私人師傅會在坊間尋找類似的地方，劃上類似的位置練習。至於兩者的路面考試，都是在正常的路面考核，因此這部份沒有大分別。

不過，由於指定駕駛學校，大約一半的課程時間在自家訓練場地，學員的路面經驗相對較少；而坊間教授的學生，第一堂已在路面練習，在路面練習會有較多路面經驗以及其他道路使用者的互動機會，變相路面經驗會較多，解決複雜問題會容易許多。

5：大型駕駛學院與教車師傅價錢和時間相差多遠？

「現時運輸署的指定駕駛學校與坊間的駕駛學校等候時間相若，輪候筆試時間大約兩個月，筆試合格後再等大約五至六個月考路試。收費上因為指定駕駛學校有自家場地，因此收費較貴。」以運輸署建議的30小時路試備戰學習時間來算，指定駕駛學校大約要兩萬多元；坊間的駕駛學校如果學30小時路試備戰，大約一萬一千元至一萬四千元，因為視乎個別的私人執業師傅，有些可能收費較貴，有些可能合格率高或是有名氣。

6：用可持續進修基金學車？

除了上述的學車事項，現時網上經常有人討論使用持續進修基金學車。事實上我們翻查持續進修基金網站，與駕駛車輛有關的可獲發還款的課程，均由香港駕駛學院舉辦，分別是輕型貨車駕駛證書以及私家車駕駛證書，兩者的課程費用均為$19,056。

不過根據持續進修基金的共付比率，即使成功申請最高資助金額，仍須繳付$5,122的學費；網上資料指另要繳付考試租車費$1,950、運輸署學習駕駛執照及考試表格費用$1,058，即學員仍須支付共$8,130的費用。另外，網站的課程大綱雖指綜合駕駛應用及路試備戰共31小時，但沒有列明兩者的時間比例，報讀後或要再花錢增加路試備戰時間。因此大家報讀時要問清楚、計算清楚。

另外想報讀這兩個課程也不容易，我們曾致電香港駕駛學院，對方指兩個課程的名額已滿，而且不設候補，想報讀便要留意官方網站的最新動態。

記者：周銥沁

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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