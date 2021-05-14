由1977年起，每年5月18日都屬國際博物館日，以喚起大眾對文化產業的關注。而香港海事博物館亦為慶祝這個日子，將於15及16日免費開放參觀，特設《夜航明燈 - 香港港口與燈塔》及《水手物語：航海時尚風潮》專題展覽，一起回顧本土海上故事。

重塑本土燈塔故事

《夜航明燈 - 香港港口與燈塔》是海事博物館與香港城市大學「燈塔古蹟保育研習實踐」的合作項目，展覽中包含多套關於香港燈塔的紀錄片、亦有數個個座談會及為數不少的展品，一起重塑即將遺失的故事。例如香港第一份中文報紙《遐邇貫珍》，是由英國傳教士以鉛印線裝書月刊形式推出，而1856年最後一期詳述了現代海上照船燈塔及蒸氣貨船，使「燈塔」一詞在香港社會流傳。

從航海服裝了解現代時尚

此外，若想更貼地知道燈塔下的人文精神，可參觀同場的《水手物語：航海時尚風潮》。展覽除了有一系列歷史圖像，更有實體服裝的航海服裝，講述如何影響當代的時尚，如「JK制服」熱潮便可見一斑。此外，2場特備環節「館長傾吓偈」將會講解航海服飾知識及策展過程，與參觀人士交流一番。

海事博物館

地址：香港中環八號碼頭

時間：星期一至五 9:30am - 5:30pm；六、日及公眾假期 10am - 7pm

撰文：周伯臻

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