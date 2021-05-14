香港人無得去日本超過一年，思鄉甚深，除了想Shopping，最掛念的莫過於日本料理，否則香港壽司郎不會早上十點拿飛最終等到變食下午茶。想望梅止渴，《奇蹟的燒肉店》絕對是近期最佳選擇。為免觀賞過程肚子咕咕作響好生尷尬，建議大家先食飽再入場。

烹調和餐廳才是重點

日本大概是以料理作主題拍攝影視作品的第一大國，從最多人認識的《 深夜食堂》（2009）與《孤獨的美食家》（2012），大家始知原來日劇可以這樣拍：故事只作引導和伏線，烹調美食和餐廳介紹才是重中之重。這種創作方式往後更成為深夜劇中的一個主要類型，直到今時今日依然推陳出新（當中不少是漫畫改編），個人較喜歡（推介）的如倉科加奈一個人煮超方便料理的《花的懶人料理》（2012）、要忘卻失婚痛苦而狂食好西的《忘卻的幸子》（2019）、武田梨奈演獨自喝酒OL的《和歌子酒》（2015）、黑幫也做飯的《俠飯》（2016）、向異世界人介紹日本居酒屋美食的《異世界居酒屋阿信》（2015）、教你煮牛肉丼、親子丼等丼物的《丼物委員長》（2021）、上季推出專門介紹辣食的《激辣道》（2021），不得不提還有Netflix上的《黑心居酒屋》（2018），此劇拍攝食物外觀的質素雖然有點保留，但重點在女主角片山萌美，只要你在網絡搜尋一下她的名字便「知佢咩料」……她的身材跟她的料理一樣——真材實料。

料理日劇多不勝數

至於另一類料理日劇，就是回歸故事劇情為主軸的一貫日劇，主角不是超級廚師就是味蕾媲美味皇的飲食達人，其中比較著名和高質的像竹內結子的《午餐女王》（2002）、蒼井優的《料理仙姬》（2008）、真木陽子的《問題餐廳》（2015）、佐藤健的《天皇的御廚》，以至去年大家看得如癡如醉、令萬人迷木村拓哉在日劇界再度活躍的《Grand Maison東京》，都是這種圍繞餐廳與飲食為題材的劇集，觀眾在烹調和營運餐廳的過程中見證主角的變化與成長。

按片索驥尋找真店

為甚麼這麼長篇大論從頭細說料理劇集呢？因為《奇蹟的燒肉店》正是將料理劇集兩大類型合而為一的作品，它既有以燒肉為主角的食材描寫，亦有以男主角成長作為故事主線。電影講述佐藤良人（NAOTO飾）從小便被母親（Ryo飾）一手湊大，因為家裏營運燒肉店令母親忙個不停，年幼的良人因為一個任性撒嬌而致使燒肉店永不翻身。長大後的良人一直不敢面對自己過失，成為了蟄居族，唯獨對燒肉的敏感度以及判斷能力卻沒有消失，因此引來雜誌社的招手，希望他可以出山建構一個最誠實的燒肉店介紹網站。以此為出發點，良人跟新手編輯竹中靜香（土屋太鳳飾）一起走遍日本多間燒肉店，當中或有名或隱閉的全都有名有姓，因此《奇蹟》有着像《孤獨的美食家》的功能性，觀眾可以按片索驥，尋找這些曾在電影中出現的燒肉店，然後親身用味蕾一嚐真味。

詳盡剖析燒肉細節

日本人的飲食文化一向講究，《奇蹟》中對燒肉料理也有非常詳盡深入的剖析，我看罷才知道原來牛肉不同部位店舖會有不同處理，像橫隔膜肉會打花刀，讓肉燒得更平均，是有心的燒肉店才會提供的窩心服務；燒爐方面，大家都知道用炭燒爐燒出來的肉會更柔軟，香味會更濃，但原來GAS爐因為溫度平均，令燒出來的肉平均分更高，讓新手也可以更好品嚐優質燒肉的味道，屬平民最佳之選；不同的肉也有不同燒法，像牛腰肉要正反各燒三秒鐘；醬汁方面，OL女生可選擇吃罷不會成身一陣味會的無味大蒜；最後吃飽後要呷一口烏龍茶，才是至高無上的享受……電影中將選肉、燒肉、吃肉的過程鉅細無遺、一刀不剪地呈現出來，令你看畢電影的同時也長了不少料理知識，讓個個也可成為燒肉達人。

探討傳媒介入的好壞

整體來說，《奇蹟》在劇情上不算是一套非常出色的作品，帶點二線日劇的俗套，那份摯親的舐犢情深以及男主角的覺今是而昨非都屬意料之內，無甚驚喜，唯獨戲中對有關「傳媒介入報道對食店營運的影響」的探討頗具啟發性：當記者拚命尋找良心食店，讓更多人知道店舖的存在，食客洶湧而至，最後是否會令食店更上一層樓呢？反之將食店的缺失誠實報道，公眾將之無限放大而令其倒閉，又是否出於記者初心？相信這些都是每一位飲食記者曾在腦海中泛起過的兩難命題。除此以外，電影在介紹店舖特色、食材處理和料理解讀的部份真的讓人感受到製作誠意十足，只要看着兩位主角費神地燒肉、再用心地品嚐，最後大叫一聲「Oishii~（好好味呀～）」，你一定會看得飢腸轆轆，然後步出戲院後急不及待找一間燒肉店依樣畫葫蘆，燒一塊滋味滿瀉的香肉。

撰文：永高

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）