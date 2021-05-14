意大利是美食之國，相信也不用多提，但究竟其食物威力有多大？

也許先要從記者出發的故事講起。

這次的意大利美食之旅早在2020年疫情前進行，當時鎖定在北部美食城市Reggio Emilia、Modena和Parma。當地人聽到紛紛舉起大拇指說好，拍拍我說太幸運了！全因當地黑醋、Parmigiano Reggiano、Parma Ham享富盛名，人人皆知。相信港人聽到也不陌生，但唯獨當地人常推介的火腿之王Culatello卻少有聽到，因此這次美食之旅，火腿王者Culatello成為最期待行程之一。

只是回港後卻計劃不似預期，遇上疫情，美食之旅遲遲與讀者擦身而過。久等一年，終有機會向大家拆解廚師對美食的堅持。在這一年，意大利的餐廳因疫情紛紛關門；而這一年，記者縱然安在香港家中，始終也難忘在意大利吃過的Culatello——其甘香香醇，配上當地盛產的Lambrusco，口感豐富。這年來，我不斷在本地的餐廳和超市試盡各種火腿，也是難以匹敵。

殿堂級火腿Culatello 年出產7.5萬隻

難怪，Culatello被稱為殿堂級火腿，而Culatello di Zibello更是王者中的王者。Culatello di Zibello只有在意大利北部Parma省鄰近的波河（Po river） 限定8個地方生產，才可以稱為Culatello di Zibello，是歐盟發定產區產品（DOP），而其他產區生產的只能叫Culatello。貴為火腿王者，但因產量稀少，一年只出產7.5萬隻，所以內銷居多，海外名氣不及西班牙火腿；然而在意大利，人人聽到這款火腿，也雙眼發光，更可貴至$800港元一磅。百吃不厭的Culatello究竟如何煉成？這次我們這次到訪限定地區之一Colorno，親自到訪全意大利只有幾家擁有地窖的餐廳Al Vedel。

餐廳自1780年開始營業，最初期只作簡單的餐務，最特別的是餐廳整個建築獲得意大利歷史古蹟協會認可，地窖放滿幾千條親自製作的Culatello。餐廳總廚Enrico Bergonz每天也會來到這個地窖觀察Culatello的狀態，「從醃製到手工網子捆法，從風乾到控制溫度，每天配合氣溫與濕度來決定何時開關地窖的窗，每一個步驟完完全全按照200多年前的手工藝傳承下來。」

的確，頂級火腿製作過程不容易。每天他也會用小木槌敲打火腿，檢查熟成程度。跟Prosciutto不同，Culatello珍貴在於用的部位珍貴，它用豬臀部至後腿上方一小塊的肉，放進豬膀胱風乾，製作過程繁複；而且Culatello di Zibello只可以選用鄰近Zibello兩個地區——Emilia Romagna和Lombardy生長的豬。

味道複雜 黴菌成美味關鍵

火腿之王味道如何？Enrico笑說，與其形容不如讓我親身試吃。記者親自品嚐，Wow！第一口已經讓人驚喜，比起Parma Ham，Culatello油脂較多，不只有重鹹味。肉質甘香，確實與頂級的西班牙伊比利亞火腿各有千秋。不過仔細一試，記者更喜歡Culatello味道的複雜性，甘香以外，aftertaste帶有些微酸味，味道層次豐富。雖然Culatello至少熟成12個月，但我認為24個月及36個月熟成度最好，油份甘香不膩，作前菜配上當地盛產的氣泡紅酒Lambrusco，確實是人間滋味。

究竟Culatello成為人間滋味的秘密是甚麼？Enrico笑說，他們現今仍沿用1780年的食譜，風乾材料只用豬肉、鹽、胡椒和黴菌，沒有添加任何的化學物質和香料。不過美味的秘密，在於黴菌。原來當地鄰近Po River，氣候濕潤，冬天可達至零下10多度，夏天則炎熱大霧，令風化過程產出獨特的黴菌。黴菌依附Culatello膀胱外面，釋放酵素到肉的裏面，發酵過程酵素破壞肉的蛋白質和脂肪，令肉質味道更加濃郁，亦能解釋到為甚麼Culatello的味道比一般火腿味道複雜而豐厚。不過，這種熟成方法非常依靠廚師的技術，導致產量不多，9成火腿也在意大利內銷，令其名氣不及西班牙伊比利亞火腿。

「有很多人說這些黴菌只是dirts，不值得這麼貴，但其實用心品嚐，是值得這樣的價錢的！」Enrico說。他形容黴菌就是地窖的生命，照顧他們如同照顧小孩一樣，並不簡單，「Culatello最先長出的黴菌是綠色的 ，之後的黴菌是灰色的，至夏天會漸漸變成啡色。我們每天也要觀察風化的情況，除了眼看，入地窖時如果聞到淡淡的阿摩利亞味道就對了，室內也要長期保持60至70度的濕度。」

第六代傳人 改變始於傳統

其實，Enrico是餐廳的第六代傳人，自小在家族餐廳工作，由樓面開始幫忙打理，但學師期間，廚師卻不肯教他製作Culatello，他只能在旁邊觀察，由洗膀胱開始，「因為製作Culatello是最難、最頂級的工作」。漸漸Enrico在旁邊摸索製作Culatello的秘訣，自己也動手開始製作。他認為，製作最難是風化只能靠五感感覺，沒有方程式，全憑個人經驗；憑着他對食物的熱情，他主理的餐廳亦早在90年代已獲得米芝蓮推介，是當地有名的餐廳。

「我18歲的時候，我想和傳統抗衡，想改變餐廳的食譜、擺盤方法。但是我的父親和祖父認為我要尊重傳統，最後我用了20年時間，發現所謂的改變就是要讓顧客尋回70年前、80年前的食譜、環境和人情味」。年屆50多歲，終於明白創新踏在傳統的起點之上，不可分割，只是20多歲的兒子仍在瑞士實習學餐飲，未正式接手餐廳，也像當年的自己，想要來個浩浩蕩盪的改變工程。說到兒子最終會否成功，他笑而不語。

「在意大利 ，食物是一種家庭和兒時記憶，及餐桌上的分享。我和你也是用麵粉和雞蛋做意粉，用同一材料在同一地方，但成果完全不同，為甚麼呢？就是因為廚師的手工、食材的貯存方法等，是很多細節帶來的差別。」他愛食物至深，索性住在餐廳附近，一年只有短暫的假期，而他的假期與他的人生軌跡一樣，也是一場美食之旅——

「我到很多地方旅行過，去過很多餐廳，但往往最深刻的是當地才能吃到的食物，還有食物背後獨特的故事。我也很希望，我的Culatello也成為這樣的食物。」

Al Vedel

via Vedole 68, Vedole, 43052, Italy

45 - 65 EUR • Emilian

記者：袁志敏

攝影：林亦

編輯：鄒仲安

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