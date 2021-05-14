二、三十歲，可說是人生剛起飛的階段，年輕人大多都期盼開展事業、找個愛侶，甚至結婚、買樓也不出奇。但現年28歲、90後的Rebekah卻過得很不一樣。兩年前，她確診腸癌第三期，從此人生掀起了天翻地覆的變化。

嘔白泡入院 手術後確診第三期腸癌

「有天，我持續腹痛和想吐；到加班時，同事發現我『唔係好對路』，整天沒進食，不停嘔吐，還吐白泡，立即送我到醫院。經詳細檢查後，發現我有嚴重貧血；醫生跟我說：如果你遲一天入院，可能會有生命危險。」做完電腦掃描後，醫生發現Rebekah的升結腸有一個10厘米大的腫瘤。「知道消息時沒有太大感覺，因為醫生跟我說有10厘米腫瘤時，已替我安排好手術日子。他最初提議會切除腸的部份、旁邊淋巴、肌肉，再擺放鐵片，肚子會留下7至8厘米傷痕。我哭着跟醫生說，不想留下如此大的疤痕，我還想穿漂亮衣服……不知為何那時特別愛美，哈哈！」醫生經商量後，決定用微創方法為Rebakah做手術，復原時間更快，傷口亦小很多，基本上比肚臍大一點。

手術完成後準備出院之際，醫生告知Rebekah她患上第三期腸癌，除了腸之外，癌細胞亦轉移到附近4顆淋巴。當時她只有26歲，很有可能是2019年全港最年輕的腸癌患者。

Rebekah回憶起手術後的身體感覺，仍猶有餘悸，被推出手術室一刻，她插了尿喉、手上插滿吊針，還要聞氧氣。她形容靈魂有如跟身體分開了，「那個發熱的情況，就似睡在一個蒸籠上面， 整個人又熱又脹，肚子猶如被人『摷完一輪』，很不舒服。不能走亦不能站，第一件事是學習如何起床，像BB仔一般學行、學進食、學跑，其實很難接受到自己情況會如此的差。」

年輕人患腸癌比率低 延誤治療可致貧血

大腸癌是香港常見癌症第一位，2018年合共有5,634個新症。養和醫院綜合腫瘤科中心副主任廖敬賢醫生表示，大腸癌在本港並未有明顯的年青化趨勢，「以25歲至29歲界別為例，2018年有16人確診腸癌，而在1983年亦有22人，總括來說，年輕人佔整體患大腸癌的數字都是偏低。」大腸癌分為結腸癌與直腸癌，廖敬賢醫生指出，降結腸腸癌（左邊），跟升結腸腸癌（右邊）的症狀有所分別。前者約佔7成，局部不適感會更強，如大便有血、肚瀉情況更頻密、或有嚴重便秘。後者3成即如Rebekah一般，屬升結腸腸癌，局部不適感會較少，有病人會因腫瘤太大而出現輕微滲血，久而久之可能會導致貧血。

2類治療方案 可供三期患者選擇

像Rebekah這類確診第三期的患者，廖敬賢醫生指一般會建議病人進行為期6個月的化療：「有兩個方法：一是打化療針加吃藥，病人須要先打一針，再服藥兩個星期，每3星期為一個療程（即約8次）。Rebakah選擇了全部用吊針方法，每次入院三日兩夜，進行48小時化療，每兩個星期一次，共12次。」

化療副作用 增年輕患者壓力

經歷手術和漫長的化療，Rekebah說生理上的痛苦是來自一大堆副作用：「首先會想吐、腹痛、便秘、全身骨痛。最重要是真的很累，化療時整個人處於太虛弱的狀態，甚麼都做不了，簡單如拿匙羹、起床的力氣也沒有。」Rekebah禁不住哽咽起來：「那時候會替自己不開心，為何連小事也做不了，對我來說，真是處於人生的最低點，很難站起來。」不過，Rekebah亦明白自己必須要找方法適時放鬆，「我沒可能24小時帶住病人的身份生活，我也有其他興趣。我會煮飯、看韓劇、跳Kpop、彈琴。當感到很悶 ，又吃不到想吃的東西，我便會到上YouTube，看別人吃飯，雖然看的時候我正在吃白粥。」

癒後醒覺 改變生活方式

這場大病，在Rebekah的人生就如鬧鐘一樣，喚醒了當時的她。2017年起的兩年間，她過的是「無休」生活，「從前的我是一個典型社畜，朝九晚五返正職；晚上上學或做兼職；星期六日會教琴、教韓文。」星期一至日由早到晚都塞滿了行程，基本上「日日做到冇停手」，沒有一刻讓自己停下來。「回想以前努力上班賺錢，跟機器沒有分別。人生不應只得工作，我跟死神擦身而過，可能因為接觸過死亡吧，會知道人的一生很短暫、很脆弱。」

身邊同讀碩士的好友Jolina和Matt可謂見證了她的改變。兩位異口同聲表示，從沒想過小妮子如此年輕就患上重病。當時為了鼓勵Rebekah，Jolina說：「我們承諾了直接將畢業袍買下來，就算她延期畢業，下一年都可以一起拍畢業照。她以前是一個不肯休息的人，病後我覺得她更注重生活模式，她會讓自己放假，會出去『行街食好嘢』，約我們聊天，是放慢了。」Matt亦坦言佩服好友「好叻」，可以靠自己意志打贏這場仗。他坦言自己也是工作狂，試過於公司加班至深夜，結果留在公司睡覺，天光直接上班，「看到Rebekah慢慢調節生活，還有對於生命的熱愛，自己都會反思，『算啦，做唔晒啲嘢，不如聽日先做』，或者讓自己放假，感受一下世界。」

年輕癌患者 請假覆診誤當偷懶

除了朋友支持，假如有同路人理解病者的切身痛苦，將是極為珍貴的陪伴。Jenny是腸癌第四期患者，跟Rebekah透過癌症機構互相認識，「我想我跟Rebekah聊最多的，可能是面對屋企人那份擔心，而令我倆『擔心佢地嘅擔心』，以及家人不太明白我們的處境。」Rebekah接着說，「家長、朋友也好，會覺得你現在行得走得，又去行山又跳舞，即沒有事。坊間很多機構主要是教導年輕人如何照顧年長癌症病人，但缺乏理解我們這一層（年輕癌患者）。 」除了家人朋友的誤解，Rebekah不違言曾於職場上遇上不少挫折，「一個癌症康復者重返職場，中間有很大的心理關口，職場上仍然有人用奇異目光看待你。因為請假一事，我真的有很大壓力，完全是非常大壓力，那時我完全睡不了……我要跟上司請假覆診，他會要求我拿出所有覆診紙核對。 他會斟酌，為何會請全日假而不是請半日假。最難請假的就是抽血，因為抽血不會有一個特定日子註明，只會說是覆診前七日抽血，那如何證明請假那天是去抽血？我要花許多時間解釋，他才會明白。每次我都覺得很辛苦，為何請全日假好像是去偷懶似的。」

「大概互相傾訴，負負得正，呻完大家就沒事。 很辛苦的時候就會自嘲是『抗癌大使』，然後她在巴士看到宣傳大腸癌篩查的廣告，會自拍傳給我看。」Jenny笑笑說。這一切大概是同路人才會互相瞭解的苦況。

不再追求成就感 只想身體健康

癌症為Rebekah帶來的，除了是生活上的變化，還有心態上的調整，「年輕患者會覺得，往後數十年都背住一個無形炸彈。這也令我們有很大擔憂，可以說是與癌共存吧。其實這個炸彈永遠都在，只是你會將炸彈放在身旁，還是將炸彈移開。我現在追求的，只是很簡單的一個目標—身體健康。沒有想要追求成功，或是工作有甚麼成就，不會想這些了。我會很珍惜現在所擁有的東西，早上我看見很美的花，看見太陽，便覺得很開心，有如此好的天氣。活在當下，珍惜每一樣事物，就算我就這麼死了，都不會後悔。」

26歲，本是花樣年華，Rebakah在這般年輕的時候親歷生命無常。觀照香港，這兩年間，年輕人何嘗不是在急速成長。既然無法預知下一秒將發生甚麼事，不如把握現在，坐直飲水，同呼同吸，專注活好眼前每一分每一秒。

採訪：何宛珊

攝影：尹文翹、米高

編輯：鄒仲安

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