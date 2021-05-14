在香港每六個人便有一個患有「腸易激綜合症」，特別是每當工作壓力大、考試等時候，就容易會感到腹部絞痛、肚瀉等問題，不僅造成生活上的困擾，也時常影響學業或職場上的表現。

腸易激是一種慢性腸道功能障礙疾病，症狀常以反覆腹痛、腹脹、伴隨排便習慣及糞便型態的改變。腸易激目前未能從理學檢查或抽血檢查診斷，但可根據Rome IV criteria評估是否患有腸易激：

症狀至少維持半年，在近三個月內平均每周至少有一天反覆性腹痛，且合併以下症狀至少兩項以上：腹痛與排便有關、伴隨排便次數的改變、伴隨糞便軟硬度的改變。

腸易激四個類別

1. 便祕型：型態呈現粗硬、顆粒或塊狀，排便頻率通常小於每周三次。

2. 腹瀉型：型態呈現鬆軟、水瀉、黏液樣分泌物，排便頻率通常大於每日三次。

3. 混和型：同時包含便秘和腹瀉，兩者各佔25%以上。

4. 無法分辨型：大便大致正常，但可能有其他症狀，如腹痛、腹脹等

暫時病因未明，可能為多重因素引起，包括飲食習慣、生活壓力、心理因素、藥物等，或與自律神經失調有關，引發腸道蠕動功能失調或神經過度敏感。建議先從生活飲食調整或使用益生菌調整腸胃機能，也可求助身心科幫助情緒治療，若症狀仍未改善，可進一步使用藥物，如解痙攣藥物、抗憂鬱藥物、軟便劑、止瀉劑等藥物來緩解症狀。

中醫兩個穴位治療腸易激

腸易激與中醫的「肝」、「脾」兩臟最相關。中醫認為「肝」與自律神經系統及調控情緒有關，「脾」與腸胃消化吸收及蠕動的功能有關。治療方面，以「調和肝脾」為主，常使用逍遙散、痛瀉要方等。中醫會再依據患者不同體質給予不同用藥：

腹瀉為主：偏虛寒，怕冷、四肢冰冷、吃冰冷症狀加重，可用理中湯。偏濕熱，口乾、口氣重、煩躁、身熱，可用葛根芩連湯。

便祕為主：偏虛寒，可用濟川煎。偏實熱，可用承氣湯系列。

目前還沒有可根治腸易激的藥物，不過中醫教兩個穴位，可紓緩腸易激問題。

天樞：位於肚臍旁兩個拇指寬，有疏調大腸功效。

足三里：位於脛骨外一個拇指寬，有調理脾胃功效。

撰文：台灣中醫師李柔

編輯：鄒仲安

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