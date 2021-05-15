多年前香港曾興起養蟻熱潮，店舖及拍賣網都有出售養蟻套裝。不過根據法例，未經許可進口蟲害入港屬違法，養蟻熱潮亦因此而告終。熱潮雖減退，但仍然有一班螞蟻愛好者每星期都會組團，凌晨出發行夜山觀蟻，今次就帶大家跟着「真．香港蟻民」行夜山睇螞蟻。

凌晨12時來到大埔滘自然護理區的松仔園入口，記者與螞蟻愛好者Jason及他的鐵腳團友阿豪，準備出發上山。大埔滘自然護理區內有紅藍啡黃四條林徑，這晚的觀蟻團我們選了長6公里的藍徑，日間時分正常步速約1.5小時便可行完，但是夜行觀蟻的話就未必了。還未走到入口，Jason便駐足觀看並拍攝着告示牌上的一隻小螳螂，「我純粹是為了觀蟻而行山，阿豪則會觀賞其他生物。雖然我對其他野生生物不太熟悉，但也很想親眼看見。」

我們慢慢地前進，眼睛一直凝視着山邊的石牆，搜索生物的動靜。作為觀蟻初哥，真的很佩服Jason等人，眼睛像開啟了夜視功能，連日間都看不見的昆蟲，他們卻找出來了。路過看見能夠移動的石頭或木塊，他們都會去翻查下面會不會有蟻巢，Jason說：「基本上是全方位去尋找，會找石頭下面、坑渠邊、樹幹位或是草堆入面。」話口未完便發現一條行軍蟻隊伍，Jason立即伏在地上，探頭去看螞蟻，再沿着螞蟻路徑尋找蟻巢出入口。問Jason找到出入口後會怎樣，他說：「其實都係得個知字，我們不會去翻牠們的巢。」如他所說，夜行只為了單純地看螞蟻。

公廁是寶地 蟻后交配愛追光

行了45分鐘才完成了四分一路程，看到前方的公廁他們一聲不發直奔進內，我以為他們要上洗手間，但原來是要找蟻后。阿豪說：「公廁才是寶地！因為蟻后交配的時候有習性，會追光源。」可惜這晚在廁格內並無發現，走到外面的告示板，他們又蹲在柱腳旁研究起來。Jason解釋：「這些戶外建築物經常都會風化，有一些罅隙，螞蟻便會暫居在此。」他們看到舉尾蟻正把未受精的處女蟻后搬離巢穴，準備婚飛繁殖建立新的蟻巢。

選擇這條路徑的原因是會經過猛鬼坑，有水源的地方有機會看到不同的生物。經過前面的一段路，我明白為何大家會進行夜行，昆蟲在夜間活動較活躍，加上在寧靜和漆黑的環境，更易於集中探索和發掘。除此之外，亦因為不想別人把他們當成異類，阿豪解釋：「日間觀蟻時，自己像變成野生動物，有很多人會望着及詢問你在做甚麼，答問題多過尋找螞蟻。」Jason認同：「貪凌晨時分山上沒有人，養螞蟻需要了解牠們的習性，因為每一個族群對生活空間的條件都不同，有一些需要較潮濕，有一些要乾燥一點。上網未必搜尋到相關資訊，我們需要在野外親眼看。」

在走了一段路也沒大發現之際，Jason突然有所行動，捉住了一隻紅足穴猛蟻。「這是在香港體形比較大的螞蟻種類，牠最特別的地方是受驚時會噴出泡沫。」他解釋不是每個品種都可以放上手，一來螞蟻可能有攻擊性，二來有些品種太脆弱，也不可以放上手。「這一隻叫猛蟻屬，通常會有一個硬殼，身體比較強壯沒有這麼容易受傷，我才夠膽放上手欣賞。」觀賞過後Jason便把蟻放回原位，他們其中一個宗旨是，不要影響和破壞到蟻原有的環境。

Jason說，由於香港屬亞熱帶氣候，有良好的動植物棲息環境，加上不少外來入侵蟻種，依附着貨運物件來了香港寄居，故香港的野生螞蟻種類算多。但入侵品種在這裏缺少天敵，氣候又比原生地更好，所以繁殖迅速甚至橫行霸道。在養蟻熱潮盛行時，便有生態學家警告，胡亂從外地引入蟻品種，有可能在香港釀成生態大災難。Jason非常同意，甚至如果看到有入侵品種，他會狠下心把牠們的族群消滅。他說：「我希望幫助本土蟻，幫牠們尋回生活空間。」

雖擁王者技能 鋸針蟻卻是弱者

雖然Jason也有自己的養蟻小天地，養的是本土蟻種，但他表示上山觀蟻會有另一番體驗，由於山上環境不同，螞蟻的行為模式也有不同，有時便是要親身觀察，才能分析到蟻種真正的屬性。

我們繼續走到水務署建築物後方的斜坡，終於發現了Jason今日想要尋找的蟻種：高山鋸針蟻（山大齒）。鋸針蟻的嘴部有180度觸發式大顎 ，大顎內部生有板機毛，當觸碰到獵物，板機毛大顎就會以全世界最快的咬合攻擊速度關上，只是0.13毫秒，甚至讓牠們反彈到8至10厘米遠的距離。有這麼厲害的特性，我還以為牠一定是香港蟻界的王者，但阿豪和Jason說：「牠反而是弱者，走了整個山頭才發現到牠們。牠口部的攻擊力不是要來對付其他螞蟻，是為了逃生和捕食而設。牠們只能吃得到軟體的動物例如毛毛蟲，如果有其他螞蟻走進了牠們的巢穴，牠們很難對抗入侵者。」

各司其職 為群體出力

Jason指飼養螞蟻最享受的是觀察牠們的社會性，他形容每個蟻巢都是一個獨立的社會，「螞蟻的社會其實和人類很相似，牠們都是為了一個共同的群體而努力。有蟻負責找食物，有蟻負責飼養下一代，這個是一個社會的縮影。」但社會對養螞蟻存在爭議，主要因為有養蟻者非法走私外國品種，對本土生態不了解，甚至不負責任地因生厭而把入侵品種放到野外，造成生態災害。Jason說他曾經也是對生態毫不了解的蟻民，但隨着養蟻年資增加，對生態認識深了。他更定了一個標準：只會養本地品種的螞蟻。「不要說不負責任，就算是不小心倒瀉了，蟻后逃脫都是一個問題。我飼養螞蟻就好像其他人飼養寵物一樣，會好好保護牠們，不會讓牠們逃脫的。」

對行山觀蟻，Jason充滿熱情，「有些高山蟻種，需要在海拔再高一點的地方才可發現到。香港始終有很多地方我們還沒踏足過，例如有很多偏僻的山路還需要時間去發掘。」對於螞蟻飼養，Jason說正如很多寵物主人一樣，一定會養到牠們終老。

Facebook@香港蟻民

記者：鄭汝翹

攝影：張志孟、鄭明川

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