各式各樣的糖果非常吸引，不自覺就會吃完一包糖。有些人壓力大時特別嗜甜，吃完甜食好像就能放鬆，不過高糖飲食隨時令三高飆升，影響健康。高糖易引起身體炎症反應及長期病，例如肥胖、老化、糖尿病、代謝症候群、心血管疾病及腦部病變等。除了會影響身體健康，有研究顯示，當人過量攝取糖份，會導致很多衝動行為的發生，亦增加患多動症、躁鬱症，甚至是攻擊性行為障礙的風險。

戒糖如戒煙 依賴糖份製造多巴胺似上癮

註冊營養師Jim Lau表示曾遇過嗜甜的客人，特別喜愛吃糖果，決心要戒糖，一開始像戒煙一樣，會手震、流鼻水、無法集中精神，脾氣差等，但一星期過後，好像突然變得清醒，精神特別集中，就懷疑自己是「糖上癮」。

糖份的確會令到我們出現如上癮似的狀況，是因為糖份會刺激腦部釋出多巴胺。多巴胺是一種愉快荷爾蒙，因此當我們不開心或者有壓力時，進食糖份高的食物，就可以製造更多多巴胺去紓壓，不過當被刺激的次數越多，每一次製造的多巴胺就越少，久而久之要食更多糖份才可以刺激到相同的反應，依賴了糖份去製造多巴胺，所以就會出現好像上癮的現象。如果戒糖的話，就會出現類似戒斷反應，例如難以集中精神、能量低以及變得暴躁等。

「3R」秘訣輕鬆戒糖

如果想戒糖的話，Jim提醒切勿一步登天，使用「3R」秘訣就可以成功戒糖。

Replace 代替

可以用天然糖以代替甜品或者高糖零食，例如香蕉和蘋果，千萬不要用代糖。

Refresh 運動

做運動同樣可以刺激身體釋放多巴胺，但都市人生活忙碌，未必有空餘時間做運動，不妨可以做些拉筋動作，或者瑜伽，都可以放鬆心情。

Remove 減糖

慢慢降低糖份攝取，首先要了解自己日常主要糖份來源，例如檸檬茶或汽水等，之後每星期或每兩星期減走大概十分之一的攝取，一步步減低主要糖份來源。

撰文：註冊營養師Jim Lau

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）