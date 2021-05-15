皮膚上有時會出現一片片淺色甚至變白的情況，不少人會擔心是否患上白蝕。如果患上白蝕，皮膚會變成白色，一般外觀上十分明顯，而有部份患者身體皮膚則只是變淺色，當中有不少其他病因令皮膚變成白色，較常見為汗斑。

白蝕比汗斑更明顯 青少年更常出現汗斑

白蝕是一種自身免疫系統疾病，正常情況下免疫系統只會攻擊對身體有害的物質，但如果免疫系統失誤，有可能錯誤地攻擊自身正常細胞，如攻擊皮膚黑色素細胞則可導致白蝕。病徵方面，白蝕為一片片白色皮膚，自身膚色深的話會較明顯，與正常皮膚之間邊界明顯，可以出現在任何皮膚位置，白蝕患處上的毛髮也可變成白色。

汗斑則是一種皮膚真菌感染，青少年較易患上，會出現於大汗位置如身體及背部皮膚，因青少年新陳代謝較快、較大汗，皮膚較油膩，會有利於真菌生長。患處皮膚可能會出現泛紅脱皮情況，亦可能變得痕癢起來。某類引起汗斑的真菌會抑壓皮膚黑色素細胞活躍性，因而令皮膚變淺色。即使接受抗真菌治療，皮膚上變淺色位置也可能需要幾個月才能慢慢恢復。

治療白蝕要刺激黑色素生長 有汗斑要注意皮膚清潔

白蝕治療方面一般以外用藥為主，例如是類固醇藥膏或非類固醇消炎藥。若效果未如理想，可用其他治療如紫外光治療，希望刺激黑色素生長。而當病情穩定，即一年內白蝕位置沒有再變大變多的話，病人可考慮以植皮方法，在有正常黑色素的位置如臀部或大腿，提取皮膚以作移植手術之用。

治療汗斑方法取決於病情嚴重性，如病情輕、範圍較小的個案可保持皮膚清潔乾爽，減少曬太陽也可令膚色對比和變化沒那麼明顯，嘗試以外用藥膏或藥水處理。如果比較嚴重，或以外用藥未能改善的個案，則可考慮用口服的抗真菌藥物。

撰文：皮膚科專科醫生陳湧

編輯：鄒仲安

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