毛孩除了是人類的忠誠朋友外，患病時有牠們陪伴，更可以獲得一絲慰藉。日前美國一所醫院的治療犬年屆高齡，院方為感激牠多年的服務，特別為牠舉行歡送儀式，感謝牠多年來的辛勞，也讓牠可以好好安享晚年。

據專家研究發現，醫院有治療犬陪伴病人，能有助紓緩病人的痛苦，給予病人一點點的安慰，所以在美國有不少醫院都設有治療犬，由牠們減輕病人的痛苦。而今次的故事發生在美國加州莫德斯托（Modesto）一間醫療中心，一隻名為Tassy的治療犬在醫院已服務超過8年，已年屆12歲高齡，是時候退休了。為了感謝牠的無私付出，院方特別為她舉行歡送儀式，由義工兼主人帶牠繞醫院一圈，接受兩旁醫護人員與病者的掌聲與祝福。醫院代表希望Tassy在退休後能享受人們的擁抱和美食，並指她們會很想念牠。

往後牠的工作會由另一治療犬Bria接手，繼續把歡樂帶給有需要的人，為生病受苦的人帶來安慰。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

資料來源：Doctors Medical Center Facebook

撰文：Kaming Lee

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）