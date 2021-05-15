最近Google Play上有一款女角互摑巴掌的遊戲App，名為《真・惡女對決》，這是一款由兩位90後香港女生製作的香港獨立遊戲，也是她們首個遊戲作品。她們的目的是靠製作遊戲來維生，我們來看看她們怎麼製作遊戲。

兩女生花3個月完成遊戲製作

《真・惡女對決》的兩位遊戲製作人，Crystal負責編寫程式，阿瑩則負責美術和圖像。Crystal採用Unity編寫遊戲程式，「當阿瑩未有圖給我時，我會先用圖形來製作，先造一個能玩得到的試玩版作測試，如遇到不懂怎麼做的，會在YouTube或討論區尋求答案，即使遇上困難，只要肯花時間和堅持一下，其實也能完成得到的。」Crystal和阿瑩每天都會開會交代彼此進度，並分享設計概念，阿瑩會先以草圖來表達，開會後再各自工作，「我基本上全是電腦繪圖，畫圖從零開始畫起其實有很多步驟，由最初的草稿，然後到線稿、色塊、陰影等，最後還有渲染、燈光等，每個步驟所需的時間都不同，這一幅插圖約需要8至10小時左右才能完成。」阿瑩表示撇除遊戲動畫，最多的就是角色插圖，每個角色都有不同動作和表情，而且遊戲將有十多二十個角色，所以畫圖也很花時間。她倆平均每天工作8至10小時，最後用了3個多月時間把遊戲完成。

《真・惡女對決》講述一個女生穿越到小說世界變成故事的女主角，她要改變女主角軟弱的性格和悲慘的命運，化身惡女將欺負自己的人壓倒，而方法就是掌摑對方。阿瑩表示故事方面取材自近年流行的女性向動漫，而遊戲主要是以巴掌形式與對手互相攻守，直至一方被攻擊至血量歸零為止。她們只是想製作一款自己喜歡和能賺錢的商業遊戲，Crystal表示參考了很多資料，例如一些以前的Flash遊戲，從中吸取了其中的創意，研發這款遊戲。

創業獲家人支持及肯定

製作《真・惡女對決》遊戲是Crystal畢業後的首份工作，阿瑩則是辭退本身的設計工作，二人一起成立午時花工作室，為的就是實現讀書時期一起製作遊戲的承諾。Crystal表示因為剛畢業，即使找到工作也不會賺很多錢，所以家人都很支持她自己創業製作遊戲，認為可以獲得工作得不到的經驗。阿瑩的家人最初不太了解其工作，甚至認為這不是一份正式的工作，不過還是默默支持，「推出遊戲後，我媽為製作出遊戲成品而驕傲，甚至會和親戚朋友講自己女兒做了個遊戲，還說會幫我多玩遊戲看廣告，讓我們多一點收入。」Crystal的家人都有玩這款遊戲，「我家人和朋友都有玩，其實他們全都是我們遊戲的測試者，全靠大家的意見來改善遊戲。」

希望以遊戲製作維生

《真・惡女對決》是女角們在互摑，定位是女性向遊戲，因為Crystal和阿瑩本身都喜歡玩女性向遊戲，並認為在香港有一定的市場，「身邊有不少朋友都有玩日本的女性向遊戲，有極大發展潛力，而且女性的購物力頗強，會為了一個角色而買很多周邊產品。雖然女性玩家在遊戲市場佔的比例較少，但女性玩家的消費力可能比一般用家更高，所以會有一定市場。」他們曾經在一些女性為主的動漫活動上參展，展示自己的遊戲，並且製作了一些周邊精品發售，頗為受歡迎，「我們做了很多海報、橫額等，大家看到都會覺得很有趣，因為遊戲很有港女風格 ，大家都會覺得很新奇，很願意來試玩遊戲。」

《真・惡女對決》目前已可在Google Play下載，5月內將會有更新，而且正在製作iOS版本。其實，她們製作遊戲，最初只是想做一款自己喜歡的遊戲來維生，「後來我們發現這並非一件容易的事，直至遊戲上架後，認識了一些業界人士，給了我們一些建議和經驗分享，我們才發現有更好的方法宣傳遊戲和營運。現在的目標首先是完善整個遊戲的體制，然後會申請Google的推薦，期望藉此推廣至海外市場，獲得更多下載量。至於下一步就是製作iOS版本，迎合更多玩家。」他們坦言希望能申請到一些相關的創業資助，這是短期的目標，「獲得資助的話，可以讓我們繼續營運和創作下一款遊戲。始終這是我們首次創業和製作遊戲，不論成功與否，我們不希望一次之後就放棄，所以就算《真・惡女對決》成績未如理想，我們亦會先做兼職或自由工作，在有一定的經濟能力下，再製作我們的遊戲，我們不會輕易放棄製作遊戲的理念。」

兩位女生希望打造一系列惡女主題遊戲，目標相當明確，大家不妨下載遊戲，支持一下兩位有心的新晉遊戲創作人，並且給予她們一些意見，讓她們能繼續向前走。

記者：馬子聰

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

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