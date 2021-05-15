貓奴常常會見到主子坐在窗邊，呆呆地望着窗外風景，好像在思考「貓」生，或者以為牠是想逃出窗外、奔向自由。但你知道原來貓咪定睛望向窗外的真正意思嗎？

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原因一：發情

每年冬末到夏初是貓咪的發情期，除了會出現「貓叫春」等叫聲改變、變得焦躁不安外，最典型的行為改變就是貓咪會變得好動，及對所有東西都覺得好奇，情況在公貓身上會特別明顯。在發情期內，公貓望向窗外可能是希望出門尋找伴侶生小貓。主人在這個時候要記緊鎖好門窗，免生危險。

原因二：領土意識

貓是極具領域性的物種，會因應周遭環境的掌控權而劃分自己的地盤，亦會依據地盤範圍的大小順序進行排列，包括生活圈、地盤、社會性距離、逃走距離、臨界距離、私人距離等等。貓咪在望向窗外時，很多時候是在把窗外的區域視為自己地盤的一部份，並加以劃分為不同距離，好像在巡視自己的地盤一樣。

原因三：好奇

貓是十分有好奇心的動物，會容易被顏色鮮艷的物件或新奇有趣的事物所吸引。貓咪與狗一樣，會對其他比牠們體形小的動物如小鳥等感興趣，因而有時會隔着玻璃窗張開嘴，發出「嘎嘎嘎」的聲音，模擬咬斷獵物脖子，但其實這些獵物並不在貓貓嘴裏，所以這是一種「真空行為」，意思是貓狗有時做出一些奇怪的行為，但觸發行為的「目標」並不存在。

原因四：曬太陽

這個原因相信一眾貓奴都不會陌生。貓咪天生喜愛曬太陽，呆呆坐着或懶洋洋地躺在窗前可能只是為了曬日光浴，享受陽光的温暖。適當曬太陽不但可以促進血液循環、補充維他命，還可以殺菌及放鬆心情。

撰文：黃雅純

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