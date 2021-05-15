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過度斷捨離｜吳海昕由堆滿雜物變家徒四壁 哭訴曾扔父親禮物：斷捨離到覺得自己冷血

38分鐘前

「扔掉不需要的東西，才能得到重要的東西」、「整理好過去，才可以輕盈前行」，活在當下、瀟灑，講述斷捨離的著作《斷捨離》在2009年日本面世後，成為一股潮流席捲全球、成為一種令人崇尚的生活哲學，但如果扔東西扔到家徒四壁，過去近乎歸零，過度斷捨離是不是又變成另一種執着呢？

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「慢慢扔扔扔（捨物），由七成扔到三成到最後一兩成，會突然發現『原來我甚麼東西都沒有了』，有時都會空虛，看到家裏好像有點空洞。」吳海昕（Sofiee）苦笑道，她六年前開始追求斷捨離的極簡主義，兩三年後開始走火入魔，每日動輒用數小時甚至是一整晚來收拾，家裏的東西比示範單位還少，她覺得有一種心魔，一回家就要收拾全家的東西。「扔東西有快感，但扔的過程很痛苦，會問自己是不是冷血？」小學同學寫的心意卡、舊手冊，只要沒能觸動到她的統統扔掉。她理想中的家居擺設就是一片素潔，桌上空無一物，床鋪要簡潔至與酒店一樣，如果桌面或床上放了額外的東西她就會感到礙眼不自在。

Sofiee是一位藝人，曾主演《二月廿九》的港日混血兒Yeesa，與印象中生活五光十色，打扮得花枝招展的藝人很不同，如果要用一個字來形容她，就是「寡」。由生活方式至衣着打扮、喜歡的顏色，再到家居擺設全都很寡。身為藝人，衣服的數量竟然只需床下兩個抽屜就足夠存放，她的衣服及家居擺設的色調都以白色素色為主，就連她的生活都十分枯燥，她以專線小巴形容自己日常生活路線，除了工作就是來往於健身室與家，但原來這些都與斷捨離的生活哲學有關，「會有活在當下的優越感，認為空間感大一點會比較時尚。」

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扔掉心意卡　極端令爸爸傷心

「當極簡主義變得極端時，會令到自己及身邊人很辛苦，做很多行為凸顯自己的生活過得比你們（父母）好，認為『媽媽你多了東西不代表會較有多安全感』。」她形容當時走上極端的她，是家裏的整理女王，「有一次我真的覺得自己很自私，心想自己何時開始變得這樣狠心。」吳海昕憶述那次又在家中收拾，找出了一張在小時候寫給爸爸的心意卡，當時她心想，「甚麼時候寫的呢，不記得了，扔掉吧。」之後就果斷撕爛再扔掉，爸爸看到後問：「你為何扔了它，是你寫給我的。」之後再默默拾回黏好再收藏。就是這情景驚醒了自己，「斷捨離的時候要衡量它是不是牽涉其他人的回憶，自從那次之後我就沒有那樣狠心。」吳海昕哭成淚人。後來發現，在她走火入魔時，原來爸媽幫忙收起了很多她扔掉的東西，她覺悟反省後，就覺得幸好沒有扔掉 。

Sofiee十分喜歡貓隻，但一直未遇合眼緣的小貓，直到朋友告知佛堂有幾隻貓BB可以領養，她去到看一眼，就帶走了其中一隻。養了寵物後，就更令她看透，不再強烈追求白茫茫一片的極簡主義生活。「我三個月前領養了一隻小貓，養之前經過很大掙扎，因為我要分一些位置放置貓廁所、貓窩、玩具。」她指將來小貓的東西可能會比她多，「我與貓貓有一個協議，我說買玩具不是不可以，但要買一些素色的玩具。自從養了貓後，好像所有執着都看化了。」

被潮流帶着走　另一種自我中心

「小心只是被斷捨離的潮流捲進去帶着走，以為這樣很有型，就全扔了自己的東西。」社會學博士、自在社創辦人周華山說。在斷捨離始祖山下英子寫出《斷捨離》一書前，他十多年前已經過着斷捨離生活，可說是香港斷捨離的先驅，問及如何定義自己是否走火入魔？他解釋有兩個指標，第一就是斷捨離後自己身心是否健康、自在舒服；第二點就是身邊人會不會因為你的斷捨離而承受壓力，「你斷捨離，但要全部人遷就你，是另一種自我中心和不負責任，特別是某些物品對對方很有紀念價值，你扔掉前要與對方先溝通，讓對方選擇。」他認為斷捨離之所以受香港人推崇，首要原因是環境狹窄，第二點就是自1997年金融風暴後，經濟環境轉差令香港人不再像以前那種消費、物慾主義，「我認為是社會環境令我們能夠盛載到斷捨離的心態，如果20年前說斷捨離會被人說你黐線！」

在facebook上有46,000多位成員的「斷捨離物品捨棄平台」，谷友會放出自己捨棄的物品看看有沒有人願意接收，放售的標價上限為100元當作車馬費。谷主Joe見識過不少港人在斷捨離潮流下的行為，「我觀察到他們首先捨棄一些全新的衫褲鞋襪，一些用過的護膚品都可以拿出來斷捨離而又有人想要。」他亦見過不少人都以自己的家居能變得簡潔為目標，亦有人反璞歸真100元放出自己的名牌手袋。

扔掉雜物ABC

吳海昕會在收拾前先劃分出ABC區，A可以立即扔，如衣服；B就是介乎需要與不需要之間的東西，例如有需要用到但已經有五個不同款式的水樽，那樣就不用立即處理；C就是對她而言很有感覺的東西，是不會扔掉或是思考很久才決定扔掉的，例如父母送給她的禮物或是獎狀等。如果對一件東西是否要斷捨離而感到猶豫，周華山建議可以將其放在一個角落數星期，讓自己感覺是否需要那東西，如果與身邊人有關，例如是一位重視你的人送的話，就可以先問他意願能否扔掉。他指有次一位很要好的朋友曾送他一個公仔，他當時很喜歡，但有一刻發覺自己想放下這事物，就問他能否扔掉那公仔，一開始朋友的反應很激烈，有不被重視的感覺，但雙方溝通後朋友亦覺得不應用一件物件束縛彼此，他亦釋懷了。

記者：梁中勝

攝影：蕭志南、簡加希

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