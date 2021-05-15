今時今日若果想成為Mercedes-Benz AMG的新車車主，你最少要有92萬元的入場費，用92萬元買到的也只不過是一副採用四缸機器的平治A45 AMG。你可能會說四缸機器還算AMG嗎？沒錯，四缸AMG確實沒甚麼睇頭，因此記者今日要為大家介紹的平車就是我童年的Dream Car，亦是近代最經典的V8 AMG—W204 C63 AMG。

2007年推出 與BMW M3正面交鋒

其實在C63 AMG出現前，一部高性能的Baby Benz並非甚麼新鮮事，事關早於W201的年代，已經出現了由Cosworth操刀調校的190E 2.3-16、其後更有2.5-16、2.5-16 Evolution。不過如果要數到正式與AMG合作有關係的作品就要數到1993年的W202 C36 AMG。其後AMG也為C-Class推出過C43、C32、C55 AMG等型號。不過去到真正能夠讓C-Class與BMW M3再次正面交鋒就真的是2007年推出的W204 C63 AMG。

德國三巨頭競爭激烈 各有殺手鐧

當時的德國三大高性能房車—BMW M3、Audi RS4和Mercedes-Benz C63 AMG可謂處於最巔峯的時期，每部車都有各自的殺手鐧。M3有沿自F1引擎技術的4公升V8引擎和寶馬的優秀底盤、RS4有穩如泰山的Quattro四驅、而C63 AMG就有聲如洪鐘的巨肺6.2公升V8引擎。你或許可能會問：「為何容積只有6.2公升，名字卻又叫C63？」一切都是向60年代的300SEL 6.3致敬。當然講貨不對辦也總不及現時的4公升Twin Turbo或是下一代的用2公升Turbo引擎的C63般離譜吧。

6.2公升V8自然吸氣引擎 「力王」有457匹

代號W204的C63採用一副編號M156的6.2公升V8自然吸氣引擎，這副引擎最大馬力為457匹，峯值扭力為610Nm。與同期採用自然吸氣引擎來說，絕對稱得上是用馬力解決一切問題的「力王」。面對着如此強悍的動力，前期型的C63選擇採用一套7G Tronic自動波箱，並搭配了AMG Speed Shift程式，內裏設置了Comfort、Sport及Manual模式，當中Manual模式更會放手讓駕駛者一路殺上6,800rpm的紅區。不過儘管平治當年已費盡工夫讓這套波箱的轉波邏輯變得聰明和敏捷，但是撥片的反應還是未如理想。

操控不及同期M3 轉彎指向性奇高

操控方面，C63固然不能與同期的E92 M3相比，不過作為一部身懷6.2公升V8引擎的房車，操控理應十分笨拙，但偏偏C63的車身動態卻控制得宜。再加上當年平治為C 63安裝了一套速度最快的軚尺機，因此轉彎時的指向性是出奇地高。只可惜作為一部如此大馬力的後驅車，原廠居然沒有標準配備防滑差速鎖（LSD），因此沒有LSD的C63過彎時總會因為動力過大而不流暢，而安裝LSD正正就能讓C63的馬力有序的釋放出來。

耗油量高達14L/100km 每年牌費$14,649

作為一部超過10年車齡的德國高性能房車，C63買回來當然也不會是一勞永逸的。首先，它的油耗極為驚人，堪稱阿拉伯油王級數，事關在高速公路行駛最低耗油量也高達14L/100km，可見C63的油耗絕不簡單。第二，前期型的C 63很容易因汽缸頂螺絲斷裂而導致整副引擎Total Loss，維修費大概3萬元。另外凸輪軸桶頂有機會出現不正常磨損，要留意這個問題就必須在冷車啟動時，細心聆聽怠速有沒有滴滴答答的聲響。除此之外，C63的牌費亦都相當之驚人，事關它有6,208c.c.車主每年需要繳交$14,649的牌費，亦即它車的10%，賬面上相當之誇張。

Mercedes-Benz C63 AMG Estate

引擎：6,208c.c.V8

馬力：457bhp/6,800rpm

扭力：610Nm/5,000rpm

傳動：7G-Tronic自動波

二手價：$150,000-170,000

Mercedes-Benz C63 AMG

引擎：6,208c.c.V8

馬力：457bhp/6,800rpm

扭力：610Nm/5,000rpm

傳動：7G-Tronic自動波

二手價：$100,000-$140,000

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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