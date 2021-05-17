日前消委會測試19款兒童美術用品，發現10款釋出有害金屬物質，有樣本的鋁甚至超出安全上限，多款蠟筆樣本亦驗出有害物質多環芳香烴（PAHs），其中黑色蠟筆的PAHs含量較高，同時亦以深色的顏料檢出最多的鋁。

黑色蠟筆檢出有害物質多環芳香烴

雖然測試中全部蠟筆樣本均沒有檢出歐盟REACH法規限制的8種多環芳香烴（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons，簡稱PAHs），不過除REACH的要求外，德國亦限制多7種PAHs，而8款蠟筆樣本分別檢出1至4種PAHs，包括苯并[g,h,i]苝（Benzo[ghi]perylene）、菲（Phenanthrene）、芘（Pyrene）和萘（Naphthalene）。

PAHs常見於塑膠、橡膠和潤滑油中的雜質，亦可能是原材料中的添加劑或溶劑。當中苯并[g,h,i]苝對海洋環境和生態有害，有海外研究指芘可能與大部份多環芳香烴類一樣有致癌風險。另外，萘本身具揮發性，故此亦可能從呼吸道吸入。而菲和芘屬於皮膚和呼吸道致敏物，有機會因長時間接觸而引致紅疹或過敏反應。

測試亦發現黑色蠟筆的PAHs含量較高，當中「Faber-Castell」和「Caran d ‘Ach e」的黑色蠟筆均驗出1.20ppm萘，超出德國自願性安全標籤計劃GS Mark限制第一類物料的1ppm上限；「Colleen」的黑色蠟筆檢出8.30ppm芘，超出德國自願性安全標籤計劃GS Mark的5ppm上限；另外，5款樣本的黑色蠟筆檢出苯并[g,h,i]苝，檢出量由0.24至3.20ppm，均超出德國自願性安全標籤計劃GS Mark限制第一類物料的0.2ppm上限。相信由於PAHs為一種常見黑色色素（Carbon Black）的雜質之一，令PAHs測試結果發現黑色蠟筆樣本的PAHs含量較高。

藍色蠟筆鋁超標5倍 建議勿直接用手接觸顏料

同時，消委會亦發現10款蠟筆或手指畫顏料會釋出有害金屬物質，當中亦以深色顏料驗出最多的鋁（Aluminium），「Caran d’Ache」的藍色蠟筆樣本檢出鋁遷移量33,000ppm，超出歐盟玩具安全標準5倍，「Crayola」的藍色蠟筆同樣檢出2,600ppm鋁，超出即將更新的遷移上限。而在手指畫顏料的測試中，樣本「Crayola」的藍色顏料驗出1,200ppm鋁，超出即將更新的560ppm遷移上限。

雖然鋁的急性毒性較低，在日常生活因飲食或使用含鋁用品而攝入鋁的機會不高，亦不會造成健康問題，但長期攝入過量的鋁可能引致慢性病，例如鋁肺病（aluminosis）。手指畫顏料屬於液體，亦會直接接觸皮膚，兒童在繪畫過程中或會用沾有顏料的手擦眼睛或面部，或不小心進食顏料，增加攝入鋁的風險。

不過在一般使用情況下，因皮膚接觸而攝入過量重金屬的機會不高，家長應確保兒童小心使用，使用後亦要徹底清洗雙手。而由於部份蠟筆樣本檢出有害物質，家長應提醒幼童不要把蠟筆直接畫在皮膚上。另外亦可考慮選用有塑膠筆桿的蠟筆，減少直接接觸蠟筆的時間，以降低攝入有害物質的風險。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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