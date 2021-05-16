對於車主來說，一部搵食車最重要當然就是能否替他搵食生財，不過除了搵食之外，行車安全都是不容忽視的一環。若果要數現時市面上最安全的客貨車，或許就是剛剛小改款的平治Vito 119。今代Vito 119自推出以來都是一部十分之講求安全的客貨車，特別是在EuroNCAP防撞測試中取得五星評價。不過今次小改款，代理就為Vito 119新增了一系列主動式安全系統，有前方主動煞車（Active Brake Assist）、自動跟速和跟車的Distronic Plus主動巡航系統，以及本來已有的Attention Assist 防昏睡警告和Crosswind Assist強側風自動穩定功能。這些主動式安全系統幾乎比起某些平治私家車還要齊全，可見新Vito的重點已不止於載貨空間那麼簡單。

頂級版最大馬力190匹 輕鬆上長命斜超車

由於119是Vito車系的頂級版，因此引擎艙的2.1公升直四Twin Turbo柴油引擎，最大馬力調校至190匹，峯值扭力更高達440Nm。正因有着如此豐厚的動力，Vito 119在路上開起來十分之爽快自如，特別是上長命斜超車的時候，它更加是面不紅氣不喘的。而將這190匹馬力與後輪銜接起來的正是平治常用的7G-Tronic自動波箱，因此不論是手動或自動模式，轉波動作都十分之順暢。相信對於每天都要遊走港九新界的司機大佬們，這份動力組合也會用得相當稱心。

商用車內櫳 有私家車乘坐質感

車廂方面，由於Vito都是建基於V-Class的底盤，因此Vito在芸芸客貨車中，內櫳設計和佈局算是比較貼近一部私家車。雖然設計沒有私家車版V-Class那麼豪華典雅，不過作為一部商用車，Vito的內櫳也算是比較有私家車味道。除了內櫳設計有私家車味道外，Vito的乘坐質感亦是如此，事關它的座椅跟V-Class本質上都是一樣，再加上Vito 119的後懸掛採用了多連桿式設計，因此行駛質感沒有一般客貨車般彈跳，車廂隔音亦十分理想。

尾箱地台鋪地毯 不及膠地台易打理

不過為了顧及這份私家車的乘坐質感，Vito在載貨空間方面就要作出一點犧牲，所謂的犧牲並不是空間上，而是尾箱地台鋪了地毯，因此當使用時就沒有膠地台那麼容易打理了。亦正是這個原因，在香港普遍用家都選擇了價格更相宜的Vito 116。

總括而言，Vito 119可謂市面上最適合公私雙用的客貨車，它不但有着月領先同級的安全系統，在舒適性和動力方面都取得相當不錯的平衡，再加送Vito本身自帶平治的品牌光環，難怪路上的Vito普遍也被用家粉飾得像一部私家車一樣。

Mercedes-Benz Vito 119

引擎：2,143c.c. 直4 Twin Turbo

馬力：190hp/3,800rpm

扭力：440Nm/1,400-2,400rpm

傳動：7前速自動，後驅

售價：$439,000

查詢：仁孚行

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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