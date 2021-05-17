日前消委會測試市面40款芝士樣本，發現不論是天然或加工的芝士，7成樣本屬「高脂」，有4成半更是「高脂」又「高鈉」。但同時大部份芝士都屬於高蛋白質及高鈣，值得注意的是加工芝士的鈉含量一般較天然芝士高，測試樣本的鈉含量更相差1倍。

市面上的芝士一般可分為天然芝士和加工芝士。天然芝士是在奶類，即牛奶、水牛奶、山羊奶、綿羊奶等，加入乳酸菌菌酛（starter culture of lactic acid bacteria）進行發酵，然後加入凝乳酶（rennet）或其他酸性物質，例如醋、檸檬汁作為凝結劑，之後切粒、加熱，成形後加入食鹽，以製成未熟化芝士（un-ripened cheese）。如果再放置在熟成庫中儲存一段時間讓其熟化，就會形成熟化芝士（ripened or aged cheese），產生不同味道。至於加工芝士則利用天然芝士作原材料，加入乳化劑進行乳化，並加入調味料或食鹽調味，加熱並冷卻再製成各種形狀。

加工芝士或添加磷酸鈣 令鈣含量更高

天然芝士和加工芝士的蛋白質含量差別不大，以每100克計，天然芝士類別樣本的平均蛋白質含量為22.5克，而加工芝士類別樣本的則為17.6克。雖然天然芝士的蛋白質含量稍高，不過根據《食物及藥物（成份組合及標籤）規例》，食物每100克中含12克蛋白質，便屬於「高蛋白質」食物。根據測試結果，除了1款加工芝士樣本外，所有樣本均屬「高蛋白質」食物。

另外，有9成芝士樣本屬「高鈣」食物，即每100克食物含超過20毫克鈣，當中天然芝士類別樣本的平均鈣含量為633毫克，而加工芝士類別的則是876毫克，有2款加工芝士樣本添加了磷酸鈣，令加工芝士類別的整體鈣含量較天然芝士類別高。鈣質是構成骨骼及牙齒的主要成份，對發育中的兒童尤其重要，中國營養學會建議1至3歲的幼兒每日鈣攝入量為600毫克，家長為子女選購芝士產品時可多加注意其鈣含量。

加工芝士鈉含量比天然芝士高1倍

然而，測試中兩者的鈉含量差別較大，加工芝士樣本的平均鈉含量，比天然芝士高1倍。天然芝士類別樣本的平均鈉含量為595毫克，而加工芝士類別的則為1,194毫克。鈉含量超過600毫克，便屬於「高鈉」食物，全部加工芝士樣本中，只有一款不屬「高鈉」食物，其餘均屬於「高鈉」食物。因為加工芝士中的食物添加劑，包括乳化劑及調味料可能含較多鈉，所以加工芝士的鈉含量一般較天然芝士高。而加鹽除了可以增加味道，還可以殺死會影響芝士熟成的雜菌，以及控制芝士內的乳酸菌和黴菌生長。

而芝士的脂肪含量甚高，天然芝士類別樣本的平均總脂肪含量為26.7克，而加工芝士類別的則為22.6克。根據食安中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪，則屬「高脂」食物，測試中有29款樣本的總脂肪含量達「高脂」水平，若長期過量攝入，會增加患上多種疾病，例如心臟病、肥胖、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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