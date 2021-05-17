特約報道｜政府要求全港食肆改善換氣，每小時換氣量至少達六次，或是使用符合指定規格的空氣淨化設備作為替代安排。對於中小型食肆而言，改善換氣工程的費用絕對會令經營百上加斤，因此設置空氣淨化設備便成了最佳選項。到底如何在有限資金下買到可靠安全的空氣淨化器？相信是現時本港餐廳東主所面對的困難。

符合食環署規格 最佳空氣淨化方案

作為通風系統的替代安排，食環署所要求的空氣淨化設備是須具備高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外線C技術（UV-C）設備、HEPA設備或UV-C設備。而3M空氣淨化器系列產品符合食環署餐飲業最新通風及換氣指引，並已列入認可設備名單。系列共有三個不同的特定容量，適合不同的使用面積，餐廳可因應實際環境大小而購買不同型號的空氣淨化器。更重要的是，三個型號中，建議使用面積最大、581平方英尺的空氣淨化器只需港幣三千多元便買到，對於中小型食肆而言是一個負擔得起的價格。

高效靜電濾網 有效過濾超微粒細小病毒細菌

對於長遠使用而言，空氣淨化器內設的高效能過濾網便更顯重要。而3M™空氣淨化器的自主研發靜電駐極技術，針對高效顆粒空氣過濾（HEPA），其HEPA type靜電濾網性能比普通HEPA濾網更佳，可以有效過濾比PM2.5微粒細小800倍的0.003微米病毒、細菌、過敏原及顆粒物。同時濾網採用極細緻的濾網纖維，大幅提昇濾網纖維的織入量和表面積，提昇累計淨化量之餘，更有效阻擋空氣中的污染物。真正地做到用一部機便做到過濾及淨化空氣。

空氣淨化器用途廣 餐廳居家也適用

那些肉眼看不到的細菌、過敏原及顆粒物等，絕對需要使用空氣淨化器來過濾。3M空氣淨化器不僅適用於餐廳場所，還可以用於家庭使用、甚至是辦公室也十分適用。其高效、低噪及可實時監測室內空氣質量(T02及T03型號)的功能，令使用者可以更清楚家居空氣狀態，以保護家庭的健康。

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