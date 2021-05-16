一頭幼鯨早前於英國倫敦泰晤士河河道中擱淺，經各方合作後成功救回並移至安全水域進行野放。可惜稍後時間再度發現牠擱淺，且身體狀況比上次更差，救援專家經過各方面的商討後，最終安排為小鬚鯨解脫，結束牠短暫的一生。

綜合多間外國媒體報道，小鬚鯨於英國當地時間5月9日晚上7時左右，被人發現受困於里奇蒙水閘（Richmond Lock）中，動物專家很快便抵達擱淺現場展開營救，他們先用水管從上方澆灌，並在周圍放置大型黃色浮具，希望可以改善小鬚鯨的處境，經過4小時努力後，終於成功將牠移到較安全的地點，接受獸醫評估，再進行野放。

惟相隔10小時左右，小鬚鯨再被發現於泰丁敦水閘（Teddington Lock）二度擱淺，今次比上次更嚴峻，舊傷加新傷，加上小鬚鯨沒有覓食的能力以補充失去的體力，所以當第二次擱淺時，牠已沒有太多體力，專家團隊經過適議後，於晚上為牠進行安樂死。

協助營救的動物專家坦言，即使成功返回大海，小鬚鯨的生存率也不會高，因為英國離鬚鯨的活動區域相隔有幾百公里，而且鬚鯨通常會從母親身上學習如何導航、狩獵等技巧，現在的牠根本不知道要怎麼覓食，加上二次擱淺後牠已沒有力氣再游走，所以迫於無奈出此下策。

小鬚鯨的遺體稍後會進行驗屍，了解牠的身體究竟出了甚麼狀況，繼而會困在泰晤士河。

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資料來源：Reuters

撰文：Kaming Lee

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