「瓹窿瓹罅」是近年興起的網購平台，主力售賣環保、香港品牌、大集團難以見到的特色貨品，創辦理念是「香港人要有choice」，而這個「choice」包括可以帶狗狗一起上班。平台由80後夫婦阿光及阿晴建立，阿晴常常自稱「打雜1 號」，丈夫是「2號」，而「3 號」就是牠們領養的黑色唐狗「黑糖」。兩人一狗，天天一起上班。

「狗狗的壽命只有十多年，主人有一半時間去了上班，足足有一半時間見不到狗狗，剩下只有六、七年。我希望我可以延長我們相處的時間。」阿晴說。「3 號」今年3 歲，原本是阿晴幫「毛孩守護者」暫託照顧的幼犬。但3 號太愛他們，感情日深，阿晴捨不得放手就乾脆領養。3 號每分每秒都想黏着爸爸媽媽，兩人不在家時，牠會看着門口哀鳴，令阿晴非常心痛。兩人原本從事服務行業，2 號的公司有位盲人同事帶導盲犬上班，令他羨慕不已，後來就索性辭職開公司，誓要把3 號每天帶在身邊，成為了「瓹窿瓹罅」成立的原因。

產品印嘜頭 唐狗也有出頭天

接納狗狗一同上班的辦公室在香港並不常見，但實行起來原來比想像中容易。3號非常乖巧，從不會亂排泄，跟着爸爸媽媽上街才會放屎放尿，所以公司內一點點尿味都沒有。牠也不會搞破壞，即使滿店食物雜貨，牠都只會咬爸媽給牠的玩具，不用擔心牠弄髒或損壞貨品。公司位於工廈內，辦公室與貨倉連在一起，所以有足夠地方給3 號走動，也不怕牠的吠聲會引起隔籬鄰舍不滿。招聘員工時，阿晴都會事先說明公司有大唐狗，入職的員工都要做足心理準備，跟3 號相處融洽。平時忙起來，3 號會乖乖躺在爸媽腳邊；空閒時，3 號會撒嬌向員工討摸。因為3 號的存在，公司充滿生氣，工作氣氛變得輕鬆，一切變得更快樂。

帶3 號上班的最大煩惱，是牠的守護天性。像所有愛看門口的狗，3 號對陌生人非常警覺，加上忠心護主的性格，阿晴也很擔心3 號會誤傷到辦公室的工作夥伴。所以他們在室內設計上動了點手腳，間了一個屬於3 號的空間，令牠走不到出來，但又可以看得到爸爸媽媽。有需要時阿晴就會把牠困進去，雖然偶爾還是會有些工作夥伴被3 號的吠聲嚇怕，但總算能確保安全，一直相安無事。

比起得得意意的小巧品種狗，大唐狗總是被某些人掛上不少負面形容詞，黑色的唐狗更甚。阿晴偏偏想幫唐狗出頭，「瓹窿瓹罅」的自家製產品，統統用上3 號的嘜頭做包裝，包裝袋上更印上了一段關於牠及唐狗的文章，「我希望好像文宣一樣，大家買了產品回家可以了解一下唐狗，感受到唐狗有多可愛。」

作為太子爺及公司的吉祥物，3 號的表現也很出色，牠天生自帶一股「梁朝偉式」的憂鬱小生氣場，為公司儲下大批顧客粉絲，「有時無無聊聊放牠的相片上公司facebook，就算與產品內容不相關，都會吸到最多like 及留言。形成了一個與客人溝通的橋樑，是意外收穫。」

阿晴每天都會抽時間帶3 號外出跑步放電，有次3 號發現了公司附近後山的流浪狗，自此開始了阿晴的餵狗生活。公司有代理凍肉生意，一大塊肉以批發價買回來，師傅會代為切細，過程中會有肉碎賣不出，阿晴覺得丟掉太浪費，就收集起來煮好拿去餵流浪狗。每天煮一大桶，傍晚拿去後山放下，深夜再去拿走膠桶，「流浪狗們很怕人，幸運時可以看着牠們吃，但很多時牠們都未必會現身。不過晚上看到膠桶清了底就知道是牠們吃了，日日餵現在也成了習慣。」

回收二手物 義賣籌款助浪浪

「瓹窿瓹罅」成立一年半，生意漸上軌道，阿晴開始推動新企劃「家家浪接浪」。她邀請客人捐出有價值的二手物品，經整理後放上公司平台義賣，籌得款項每月會全數捐給有需要的動物團體或義工。阿晴的初心是希望一舉兩得，「第一是希望減少浪費，物品可以重生；第二是流浪動物需要醫療、絕育，每項都是錢，都需要資金資助。」借助公司原本已有的配送服務，客人在收取網購貨品時可以將指定體積內的義賣物品交給司機，變相節省了回收運輸成本。

企劃短短開始了兩月，反應不俗，有客人捐出電器甚至名牌手袋，回收物品的數量遠高於他們想像，佔用大量貨倉空間，工作量亦比想像中繁重，「整理物品、標價、放上網站、客戶服務，暫時全由我和丈夫兩人處理，每晚都忙至午夜凌晨。不過起初一定是難的，但我有這個理念我就會努力去做。」萬事起頭難，阿晴暫時為回收物品的種類定下了要求，也拒絕客人自行將物品送上貨倉，先控制好物品數量，再盼望逐步做大。「『瓹窿瓹罅』讓我有越來越大的責任心，既然這裏能賺錢，那我應該要投放一些在我覺得正確的地方。」

「瓹窿瓹罅」facebook：guruguruhongkong

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）