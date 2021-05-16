香薰治療不但可放鬆身心，配合淋巴引流，更可達至排毒功效，令身體由內靚到外！香薰治療師何嘉瑩（Alice）表示，香薰與淋巴引流相配合，能改善淋巴循環，有助去水腫，按完會令人感覺更精神，甚至可提升睡眠質素， 紓緩身心不適。

四肢重關節痛或因塞淋巴 淋巴引流助去水腫

經常覺得四肢沉重、關節位置酸痛，即使睡眠充足仍感覺疲倦？這可能是由於淋巴不暢！Alice指運動不足，長時間久坐於辦公室，易出現姿勢不正確，壓力太大及新陳代謝減慢，也會導致淋巴系統流動得較慢，或會令人感到疲倦、水腫。其次是大病初癒後，淋巴也會產生很多毒素。

當淋巴積聚廢物，就可能出現坊間所說的「塞淋巴」，即是淋巴循環不佳；最常見是淋巴結位置如關節會感到酸痛，身體像有很多水份，四肢亦會變得很重，特別是腿部， 「淋巴是向心臟方向流動，如走路較多，而淋巴循環不佳，就有機會增加腿部水腫，因為腿部的水未能流至心臟方向。」Alice表示這時就可以淋巴按摩來進行引流，即是利用手的力量，幫助並加快淋巴系統循環，從而加速淋巴廢物排出體外。

徒手淋巴引流屬於西方醫學技術，早在1930年代由丹麥醫學博士Emile Vodder研究發現，至今一直廣泛用於淋巴水腫治療。有人指淋巴引流可減肥，這是否屬實？Alice解釋，真正的減肥是要消脂，需時更久。人體內大多為水份，淋巴引流最主要是去水腫，「大多按1小時，已能排走約2至3磅水份。」而最見效的位置是腿部及手部拜拜肉，「因腿部最常出現水腫，加上經常走路，它會感到疲勞及沉重，進行淋巴引流後整隻腿也會變輕。」她強調並非按得越大力，就越能排毒，因淋巴引流是針對淋巴系統，而淋巴系統在身體內十分表淺，故輕力進行即可，「被按者感到舒服，因為十分輕力、很溫柔，大多數人在按摩時，10分鐘內就已睡着。」

全身淋巴引流或須按摩肚子，經期時可否進行呢？Alice解釋，經期時也可進行淋巴引流，但須視乎被按者是否感到舒服，「經期時肚子或會感到不適，進行淋巴引流時或須避開肚子，以及經期時女士可能會水腫，這時進行淋巴引流是非常好，因為可幫助去水腫。」雖然大多成年人也適合進行淋巴引流，但她強調孕婦須先諮詢專業人士的意見才進行淋巴引流，而小孩或長者使用時也要小心。

夏天到，想穿背心、短褲、短裙，但又害怕展露肥腫身體？不用怕！健康蘋台請來Alice合辦「香薰全身淋巴引流工作坊」，教大家如何利用香薰進行淋巴引流，助大家排走體內毒素。報名參加可獲贈價值$350的限量全身通淋巴按摩油一支，上堂後可立即學以致用！

*查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2116-0026 ，或電郵至 yourprivilege@nextdigital.com.hk。

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、張志孟

編輯：鄒仲安

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