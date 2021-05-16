貓咪對紙箱總是情有獨鍾，有時為家中主子買了又新又大的靚貓窩，但主子總是一臉嫌棄，反而自動自覺鑽進包裝的紙箱內，到底背後有甚麼原因呢？

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坊間一直對於貓咪鍾愛紙箱的原因有着不同的分析，當中大致可分為以下幾種：

第一：溫度

有研究指令貓最舒服的溫度是攝氏30度至36度之間，比人類覺得最舒適的溫度還要高。如果空間的溫度在牠們覺得舒適的範圍內，牠們就不需要多餘的東西來保持溫暖，只要待在能維持溫度的地方就好了，而紙箱等狹小的空間能迫使貓不得不蜷縮起來，幫助牠們保暖。

第二：減壓

在荷蘭有學者為研究紙箱能否減輕貓的壓力作出了一項實驗：實驗團隊將19隻初進收容所的流浪貓分為兩組，一組準備了紙箱，另一組則沒有，以貓壓力指數來評估牠們的壓力水平。研究結果顯示這兩組貓的壓力水平出現了明顯差異。紙箱組的貓壓力指數比起另外一組低，特別是在進收容所後的第3、4天，這兩者之間的分數差異尤為明顯。有紙箱的貓大概在第3天就可以在籠子裏開心過生活，至於沒有紙箱的貓要到第14天才會漸漸習慣收容所環境，而開始呈現放鬆的狀態。在英國，亦有在剛進醫院準備絕育的貓進行過類似研究，結果亦顯示在籠中放了小紙箱能夠大大減輕貓咪的壓力。

第三：天性

有人認為貓的天性帶有捕獵者的特質，天生就喜歡躲藏在細小及不起眼的地方埋伏獵物，紙箱就成為最佳選擇。另外，亦有人提出貓遇到問題時不會去解決，而是更傾向於逃避。有專門探討貓行為的書解釋，貓似乎沒有發展出像其他更喜歡群居的動物一樣的衝突解決策略，因此牠們逃避衝突場面的辦法，就是躲藏起來迴避對方或是減少活動。

撰文：黃雅純

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