踏入5月後天氣明顯轉熱，相信又到大家選購風扇的時候。今年大家熟悉的芭蕉扇推出的新機是一部座枱式的加濕水冷風扇，這種機身小巧又可吹出冷風的水冷風扇近年十分流行，所以今次就找來了芭蕉扇共田F22、Smartech Cool Cube空氣淨化冷風機（SC-8138）和維品特（Wekome）小怪獸水冷風扇WT-F19等三款機做實測比較，看看哪款最涼爽。

芭蕉扇共田F22風力最大

大家熟悉的芭蕉扇，今年新型號共田F22是一部呈圓柱狀的座枱冷風機，透過將水化成霧氣噴出，並藉着風扇將水氣伴隨風來降溫。芭蕉扇F22內置4,000mAh電池，採用輕觸式面板操控，有三級風力可調校，水氣可以選長噴或間歇地噴，像一般家用型風扇可以左右轉向吹風。其水箱容量500ml，水氣可以維時數小時，經搬運測試，水不會輕易濺出來。在風力及溫度測試中，芭蕉扇F22屬最大風及風力最穩定的一款，也是三款機中最寧靜的一款，不過降溫程度只排第2位。

售價：$198

Smartech Cool Cube最能降溫

本地品牌Smartech的Cool Cube空氣淨化冷風機，內置可替換水簾和HEPA濾網，主要就是靠一片水簾吸收水份，讓風經過水簾吹出來更涼快，而濾網則可過濾微塵和花粉，並有助吸附甲醛、苯、VOCs、香煙等有害氣體。Cool Cube同樣有三級風力可調校，水簾可以清洗，而濾網用久了，則會以LED燈提示用家更換濾網。Cool Cube的水箱容量500ml，經搬運測試，是唯一會濺出水來的一款，搬運要特別小心。不過，Cool Cube沒有內置電池，必須駁電源使用，設計上也不方便經常搬動。由於風經過水廉而出，所以風力屬三款機中最弱，不過降溫能力卻是最高。

售價：$698

小怪獸水冷風扇廉價抵玩

Wekome小怪獸水冷風扇WT-F19，單看外觀和按鍵，也感覺是功能最弱的一款，但其價錢只是$100元左右。小怪獸內置2,000mAh電池，有2級風力，可手動調校上下吹風角度，約可使用3小時。跟芭蕉扇F22一樣，是將水轉為霧氣吹出來，而且風力亦不遜於芭蕉扇，不過可能機身小巧，也是最嘈的一部，降溫能力亦是三款機中最弱的。比較特別的是小怪獸可以只噴水氣而不吹風，可當放濕機用，不過其載水量只有80ml，大約能噴出水氣兩小時左右。雖然功能都是中規中矩，但勝在售價相宜。

售價：$108

記者實測三部機後，個人感覺芭蕉扇最涼快，因為風力最強；Cool Cube因為採用水簾的關係，風力不及另外兩部強，但降溫力強，濕氣也較低；小怪獸則性價比最高，風力亦不弱，不過水很快就噴完，大家可視乎自己需要而選購。最後提醒一下大家，因為三部機都是將水氣吹出，有可能影響電子裝置的運作，所以盡量不要放在電腦或電器附近使用。

記者：馬子聰

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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