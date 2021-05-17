香港國際電影節上月剛落幕，第一部彈出來上戲院正場的電影，是獲得柏林電影節最佳女主角與國際影評人費比西電影獎的《Undine》。香港電影發行公司，買到歐洲得獎片，通常會讓香港電影節先放映來加持，經過免費宣傳，然後緊握電影節餘溫，便有機會作商業放映。發行公司動作當然要夠快，否則攤涼了，得獎片也會跌落冷宮。

《Undine》香港譯名跟台灣，取名為《水漾的女人》，你一頭霧水可以理解，如果根據徐志摩1923年譯作《渦堤孩》，你可能更會「矇查查」。查實Undine乃德國神話中的水妖，志摩大師取英文water諧音，所以創造渦堤孩這個詞。

《Undine》神話故事早已由德國作家Friedrich de la Motte Fouqué （1777-1843）寫成小說，參雜民間傳說、信仰、人生哲學，敍述湖水女神與騎士之愛與死，乃穿越人與自然幻想的，成為後期浪漫主義經典。Undine生來沒有靈魂，與凡人結婚，生育子女，從而獲得靈魂。但男人如對她不忠，便會要他死，然後自己回到水裏。此故事喻夫妻忠貞，同生共死。

徐志摩在1922年10月從英回國，想與林徽音結婚，但那時她已和留美建築師梁思成（梁啟超長子）訂婚。民國大才子乃女人湯圓，想不到在情路上卻會跌一交，內心難免怨恨。當他於1923年5月回劍橋讀到由Edmund Gosse所寫的英文版《Undine》，感同身受，便將之繙譯，借他人之筆，透露自己與林徽音一段宿緣。文評家夏志清留意人間煙火，看穿徐志摩心事，寫文提到該中譯本：「徐志摩讀該小說時，把林徽音比作Undine。張幼儀則比作培兒托達。」徐志摩苦於情困，急譯Undine故事，只為向母親傾訴自己遇到危險女精靈。他向母親說自己愛情慘遭滑鐵盧，文句沒修飾不打緊，只要母親領情便可以，想不到該粗疏繙譯後來卻由商務印書館出版，列為共學社叢書之一。繙譯家陳西瀅（原名陳源，1896-1970）笑稱該譯作似「跑野馬」。不過，徐志摩在該書中多次提母親，交代為母親而寫，暗示請廣大讀者見諒。

當今德國影壇代表Christian Petzold自編自導德國神話故事Undine，在今天發揮德國傳統文化精神，安排女主角在城市發展局當城市設計導賞員，每天向參觀者講（其實在背）柏林前世今生以及未來建設等大串數字與歷史資料。電影把當今柏林與古代德國神話交織在一起，外國影評人把它看高一線，可以理解。

看該片時，我見男女主角初相識便愛得熱烈，總覺編導少拍一段劇情交代為何會如此難捨難分。瞬間，男人變心，情緒不外露的女主角卻突然起殺機，我又覺得劇情發展沒鋪排。不過，想深一層，我便釋然。看這部2020年版本《水漾的女人》，見今天德國當紅導演把傳統民間故事角色放在目前，我們不宜談今天德國新秀處理德國神話傳說成與敗，只看導演製作功力、製作質素。情況有如今天有華人導演拍攝電影《白蛇傳》，歐美影評人就算怎樣認同該作品，也會評論片中男女主角的神話愛情行為合理與適當否。惟各個國家民間傳說、神話故事，都會豁免其合理性與適當性，更輪不到外國人來討論，也不能拉扯到邏輯那個層面去。

明白到神話傳說、民間故事享某程度文化轄免，那麼看電影版《水漾的女人》時，大家宜好好集中看片中的畫面、攝影、音樂、氣氛、場面設計。亳無疑問，該片中，水底攝影、魚的種類與形狀、潛水衣設計，場地環境與氣氛，各種視覺元素等等，配合音樂，總體構成，都很吸引，絲毫不鬆懈，導演功夫，確屬高質，在電影節中受好評而獲獎，技術上絕對說得過去。

德國電影比較少在香港戲院公映，認識德國文化一向較少機會，要補充不足，看獲獎電影乃最佳時機。女演員Paula Beer得最佳女主角獎，不過我初看她，其臉貌、身形、姿態、眼神，都不吸引我，看完整齣戲，我對她沒留下深印象。

撰文：張錦滿

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