不久之前，一位馬來西亞歌手在社交媒體講述自己因牙根發炎兩年沒有處理，最後牙醫發現他的上顎牙根嚴重發炎，鼻腔底部牙骨嚴重收縮，形成一個不細的牙骨缺損，須要立即接受手術治療。

該位歌手很可能患有牙根尖囊腫。其實牙根尖囊腫是常見的頜面囊腫之一，通常因牙齒蛀牙、創傷或斷裂引致牙根感染及牙髓壞死，繼而引發慢性根尖肉芽腫，刺激上皮細胞增生，最後形成牙根尖囊腫。囊腫會慢慢增大，周圍的組織會形成膨脹，牙槽骨被吸收，並可能影響相鄰的牙齒。

根尖囊腫的治療主要有兩種：第一種是將和病變相連的牙齒脫除，並以手術方法將囊腫摘除；另一種是先為與囊腫相連的牙齒進行根管治療，然後以手術方法摘除囊腫，並為已完成根管治療的牙齒進行牙根尖切除手術，並在根尖加上填充物。

醫生會因應牙齒狀況決定使用以上哪一種治療方法。根尖囊腫的復發機會極少，手術後醫生會為病人覆診，待傷口完全癒合後，醫生可以開始為病人計劃修補缺損的牙齒。

大家都明白病向淺中醫這個道理，若大家發現任何牙齒或口腔不適，請不要拖延，盡快找牙醫檢查，早些找出病患，進行治療。

撰文：香港口腔頜面外科學會孫嘉誠醫生

編輯：鄒仲安

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