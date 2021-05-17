一直以來，我都會向身邊的朋友、攝影客人和訓練客人建議，一定、一定、一定不要放長糧餵狗狗。長糧，顧名思義就是長期放着極大量的糧食讓狗狗隨意進食。先不說長期曝露於空氣和濕氣下的食物有機會變壞引致不適，其實定時餵食有很多好處，它們同時亦是長糧的壞處。

1. 隨時留意健康狀況

狗狗進食的份量、速度和胃口，往往最能夠直接反映牠身體的狀況。如果一隻狗狗平常胃口極佳，偶有一兩餐完全沒有胃口，主人會很容易發現狗狗可能健康出現了問題。相反一隻平常不怎麼吃東西的狗，突然暴飲暴食，主人也可能會留意到狗狗有機會出現問題。

2. 保持動物適當的飢餓感，以維持對食物的慾望

食物可以用於訓練，同時適當的飢餓感也會讓狗狗更喜歡吃東西。一般以正向方式訓練狗狗做動作或做反制約訓練，最方便的一定是用食物作為原動力。假如狗狗長期處於飽滿的狀態，這種最方便和有效的方式就可能不太有效，需要另外尋找牠們喜好的活動。

3. 方便控制體重

我的其中一位客人所飼養的邊境牧羊犬Skye就是一個很好的例子。早前Skye因為被診斷出肝臟有血管瘤增生，有生命危險，主人馬上帶牠來拍照。這個病其實完全沒有表徵。主人當初發現Skye不妥的時候，就是有一天牠突然變得完全沒有胃口而帶去獸醫求診，結果就診斷出這個病。假如他的主人是放長糧的話，可能需要到晚期的時候才能發現Skye身體出問題，甚至在發現之前就因為血管瘤破裂而直接死亡。

為了狗狗的着想，今天起就不要放長糧，多抽點時間陪牠們吃飯和留意牠們的胃口吧。這樣大家關係也會更緊密。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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