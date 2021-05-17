「以色列是目前西方世界唯一佔領另一支民族的國家，也是西方世界唯一生存受到威脅的國家。佔領和恫恐造就獨一無二的以色列處境，成為我們生存狀態的兩大基柱」──以色列知名記者Ari Shavit寫下《我的應許地》一書，細述自己對國家以軍事佔領來復國的感受和觀察。對國家未來恐懼，同時對佔領政策憤怒，佔領和恫恐並存的狀態，是自小在恐懼中成長的猶太人Ari的最大感受。猶太民族幾千年來經歷流亡、迫害、國破家亡，至流散世界各地，信仰生活和文化傳統卻把他們凝聚，回到故土建立國家，新興國腹背受敵，隨時被包圍它的阿拉伯國家進兵討伐，凝聚力強的以色列人彷彿也是在惶恐中成長。然而民族的復興建基於另一民族的苦難上，這樣的國家是否有正當性？這問題纏繞超過半世紀。

以色列與巴勒斯坦爆發幾年來最嚴重衝突，接近全面開戰，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）幾天內向以色列發射過千枚火箭炮，以色列反擊空襲加沙地帶，雙方造成過千傷亡。到底以巴衝突到底這個千古難解的結，是怎樣出現？

千古難解的衝突從何而來？

根據聖經記載，猶太人族長亞伯拉罕依上帝吩咐，帶族人來到「應許之地」迦南（Canaan），迦南之地包括現在以色列與巴勒斯坦地區、敍利亞西南部、黎巴嫩南部、約旦西部等地。公元前1,000年大衛建立以色列國 ，定都耶路撒冷，不過先後被巴比倫帝國、波斯帝國、羅馬帝國滅亡，猶太人流散各地淪為奴隸。公元70年羅馬統治時期起開始殘酷鎮壓起義的猶太人，至公元135年已殺害百萬猶太人，更把所有猶太人放逐，將猶太省改名巴勒斯坦，從此猶太人不再有國家，流散世界各地。

二戰時期納粹德國屠殺600萬歐洲猶太人，19世紀末的猶太復國主義再次興起，號召流散世界各地猶太人回到故土復國。1946年，仍被英國殖民統治的巴勒斯坦領土依然完整，但自19世紀猶太復國主義與起，猶太人開始回到故土，以屯墾方式零零星星買下土地。1947年，英美推動聯合國把巴勒斯坦分為六區，猶太人跟阿拉伯人一人一半，阿拉伯區佔44%，猶太人區佔56%，耶路撒冷卻屬於聯合國託管。阿拉伯人極力反對方案，自此以巴流血衝突不斷發生。1948年，英國撤出巴勒斯坦，以色列宣佈立國，促成第一次中東戰爭，周邊阿拉伯國家跟以色列開戰，約旦吞併西岸地區及東耶路撒冷。1949年以巴簽訂停火協議，訂立停戰邊界（Green Line）。

1967年「六日戰爭」，約旦、埃及、敍利亞聯軍被以色列打敗後，以色列佔領整個西岸地區、加沙、西奈半島和戈蘭高地及東耶路撒冷，雖然之後簽訂和平協議，以色列答應交還部份土地，以換取阿拉伯國家承認其立國的合法性地位，但以色列卻沒有遵守協訂，更加速擴展佔領區，至今以色列已控制巴勒斯坦9成土地，只有8%是巴勒斯坦自治區。半世紀來兩地衝突不斷，至今仍無法就和平進程達到共識。

聖城耶路撒冷名義上是聯合國托管城市，事實上以色列對它有很大控制權。而同時被猶太人及阿拉伯人視為最神聖之地的聖殿山及阿克薩清真寺（阿克薩清真寺受穆斯林的管理），至今仍有主權及領土爭議，亦埋下以巴長期兵戎相見的原因。早前特朗普承認耶路撒冷是以色列首都，至去年以色列與阿聯酋、蘇丹、摩洛哥等阿拉伯國家關係正常化等事件，都令以巴問題火速升溫。以色列上月在伊斯蘭齋戒期，限制阿克薩清真寺祈禱人數至1萬人，許多巴勒斯坦人禁止內進，成為這次衝突其一導火線。

而是次衝突另一導火線，是耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）屯墾區的猶太人，根據1970年以色列國會的法律作訴訟，強迫該區巴人遷離。以色列高等法院裁定將於今年8月前驅逐該區巴勒斯坦居民離開，觸發巴人示威。

以色列政府為保護國民免受巴勒斯坦人攻擊，不斷擴大耶路撒冷的領土，半世紀以來一直興建猶太殖民社區，至今已建120多個囤墾區。「以色列控制了西岸60%土地興建殖民區，他們搶奪了巴勒斯坦的村莊農地，建立屯墾區讓以色列人遷入，巴勒斯坦人被趕走，禁止在佔領地耕作。」筆者兩年前曾跟隨，希望為以巴和平出一分力的猶太導遊Fred Schlomka走進西岸最大的屯墾區Ma’ale Adumim，區中住了37,000人，住屋、商場、公園、停車場等一應俱全，四周種滿花草樹木，而且坐擁美麗山景。耶路撒冷樓價高企，以色列政府故意以殖民區房屋優惠政策吸引以色列人遷入，資助他們買樓，大部份殖民社區也有公路連接耶路撒冷，只需15分鐘便開車返回城市。「這就是過去50年一直在發生的事，以色列不停搶奪土地，阿拉伯人越來越少。」

以色列高科技沿於天才教育？

哈馬斯向以色列發射過千枚火箭炮，都被以色列研發的鐵穹防禦系統成功攔截，如電影《星戰》的一幕成為這幾天的國際焦點。大家都好奇，只得800萬人口的以色列小國，其先進創新的科技，是因為猶太人天生聰明，還是他們的教育？

以色列20年內誕生了十位諾貝爾獎得主，單是特拉維夫已有超過6,000間創新科技公司，許多國際科技龍頭都在以色列設立研發中心。以色列資源短缺又長期被孤立，在沙漠中建造家園，所以對以色列人而言，科學和人才是最重要本錢，特別重視科學教育。

位於Beersheva的MadaKids Kindergarten，是以色列第一間科學幼稚園，由當地政府科學教育部門和美國著名航空航天製造廠商Lockheed Martin合辦，目的是讓小朋友從幼稚園課程就接觸到科學、科技、工程和數學等知識。負責人Dr. Maya Lugasi Ben-Hemo說：「我們認為孩子6歲前是學習能力最強、最有好奇心的階段，是吸收知識的黃金時期。我們簡化複雜知識，透過不同玩具結合遊戲和電腦使用去教簡單物理、工程學，加上幼稚園沒有功課考試，只讓孩子邊玩邊吸收。」

以色列本是片黃土沙漠，資源短缺，卻因為先天性不足，啟發到本地人為了自給自足的無限創意，在沙漠種菜養魚，發明全世界也廣泛應用的滴灌技術，更成為歐洲其中一個重要蔬果出口國。以色列重農，不少小學每周也會讓學生到科學農莊耕種，學習農業知識及做實驗。

整航拍機、砌機械人，這些都是以色列學生課堂上的內容，放學後更可到科學中心大玩特玩。以色列Negev區的教育部門，開設適合不同年齡層的科學中心，讓小朋友和青少年放學後，甚至是利用上堂時間去中心玩。在以色列，一般的教育者都認為，老師角色是引導而不是教導學生，老師會要求孩子做科學報告，在做報告過程中自行學到科學原理。

以色列高中學生一周至少要花16小時作宗教研習，當中Havruta是猶太人特別的學習方式，兩至三人一組一起研習《聖經》，針對經文提出各自想法和論點辯論，透過不斷的討論去學習，這方法廣泛應用在不同科目上，老師 Lior解釋：「Havruta是指如果有好友或同伴一起學習，知識就能提升更高的層次，不只是老師站着講課，學生自顧自抄下筆記。」

跟他們小班教學上了課歷史堂，老師不寫黑板，直接站着發問，學生們一邊思考，一邊爭相舉手說出看法，或跟其他同學一起討論。過程中，老師不斷引導學生討論，「我們習慣上流動課堂，讓大家能舒服自由地討論，說真的有時真的很失控很嘈吵，沒有秩序，老師必須取平衡。有趣的是，有時連老師也想不到的答案，學生卻能有新的見解。」以色列教育鼓勵學生自由思考和獨立批判精神，功課沒有標準答案，考試毋須死記，堂上任由學生發表意見，我想他們的創意就是這樣來。

記者：王秋婷

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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