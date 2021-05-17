「我覺得被出軌係一種非常嚴重的被剝奪感，好似自己輸曬。」曾經被出過軌的Yan（化名）說，為了「揦返拃沙」，她用了半年時間報復偷情的男朋友，差點變成恐怖情人。最終折磨男朋友之餘，也折磨了自己。

出軌

兩年前的一天，Yan突然發覺，遠在歐洲的男朋友好像怪怪的，女人的直覺告訴她：他在歐洲一定發生了一些事。Yan的男朋友是一名舞蹈員，二人交往了一年多後他就飛去歐洲修讀一個為期兩個月的舞蹈課程。

回到香港，Yan知道有些感覺改變了，便忍不住問他是否出軌。男朋友嘩一聲流下淚水，向她坦白他在歐洲和一個美國女生上了床，「我愛你，但我都愛佢。我揀唔到。」他說。「你揀唔到我幫你揀。」於是Yan提出分手。但男生哭着纏了她三日三夜，Yan的心終於軟下來，提出一個條件：「要忘記那個女生，好好和對方過日子。」達成共識的二人復合了。

復合後，這並不是一個「王子與公主從此快樂地生活」的故事。心理學家、心理學培訓機構「樹洞香港」創辦人陳健欣（Peter）指，美國一個心理學家Gottman曾經說過，當有人背叛過愛情後想修復，主要有三個步驟：一、補償對方；二、坦誠自己的感受；三、重新建立關係。Yan說她當時的男朋友的確曾補償過她，例如會對她好一點、主動報備自己的行蹤等。「但當一個人個心已經唔喺你身上，你係會感受到，例如佢拖手的感覺不一樣了，例如發現他會側身覆人訊息，你就知道呢段感情已經無法再修復。」

復仇

初期Yan也曾選擇繼續相信男朋友，直至她發現他和一個德國女生有書信來往，她覺得是男朋友違背了承諾。於是她愠怒地拿着那叠信叫男朋友一把火燒了，男朋友只得說好，但看着火舌把一張張寫滿字的信紙燒成灰燼，於心不忍的他突然徒手把火撲熄了。目睹這一幕的Yan，內心也化成灰燼，愛情之火滅了，卻燃起了一把復仇的火光。

「當時覺得，你搞到我咁難受，我都唔會畀你好過。我以為自己處理到呢啲情緒，但點知處理唔到，於是成個人情崩緒潰，又患上抑鬱，甚至想自殘，撞門、打牆都試過。」她更試過以自殺威脅男朋友說：「如果我死喺你面前，你就會內疚一世。」而最「恐怖」的一次念頭，就是她有次在金鐘地鐵站的樓梯見到男朋友，當時腦袋竟響起一個聲音：「把他推落樓梯，他就呢一世都冇得跳舞了！」幸而Yan及時清醒過來，才沒有成為真正的「恐怖情人」。

在Yan一連串的復仇行動下，她的男朋友被折磨得很痛苦，因此曾向Yan提出分手。但這次反過來是Yan哭着求他不要分手，「因為我覺得我未報到仇，我心入面嘅鬱結仲未解開。我知道我想同佢一齊嘅目的係洩憤同報仇，而唔係想同佢建構一個幸福嘅未來。我覺得被出軌係一種非常嚴重的被剝奪感，好似自己輸曬咁，好想揦返拃沙。而我當時的智商淨係諗到報仇。」

報仇的心態是原自於憤怒，Peter說：「因為你覺得對方喺度做啲對你唔住嘅事，咁就好自然會觸動到一個保護機制：當對方咁樣對我時，我都要咁樣對返佢。其中一個最簡單嘅訊息就係要畀對方知道：我唔好惹。」就像遠古時候，報復性越強的部落，被侵佔的機會越低。

後來，Yan的男朋友對她說他決定要去歐洲發展，Yan明白一切都要完結了。有一天，她和男方的家人一起去茶樓飲茶時，男朋友的媽媽問起：「你會唔會帶埋Yan一齊去歐洲呀？」Yan知道男朋友的家人一直覺得他們是一對恩愛的情侶，於是決定揭開這個假面紗，她替男朋友回答說：「Auntie，其實你個仔一啲都唔愛我㗎，佢之前去歐洲嘅時候瞓咗其他人。」說罷Yan給每人夾一顆燒賣，微笑說道：「大家起筷！」男朋友坐在一旁臉都黑了，卻只能默不出聲。

那一刻，Yan感到一道哽在體內的氣終於舒了出來。「呢一日令我放下咗少少心頭大石，之後先可以慢慢克服（被出軌）呢件事。」要說克服，其實她也足足花了兩年時間才能從被出軌的陰影中走出來。

陰影

男朋友去歐洲後二人仍有聯絡，直至兩個星期後Yan問他住在那裏，他說住在德國女生家裏，Yan終於在電話上正式和他提出分手。

分手後，Yan開始了治癒自己的旅程。「不論女生還是男生，其實在經歷過被出軌之後，自信心會十分低落，會覺得是不是自己有咩地方唔好，所以佢唔要我。」因此Yan開始出去接觸不同的人，玩交友App，和不同男人約會，發展Casual Relationship（隨性的關係），「在和不同的人約會的過程中，可以在他們眼中再次窺視自己，發現其實自己係一個好好的人。」

分手初期，Yan曾懷疑自己患上PTSD。事實上，互相折磨那半年間已經有這個迹象。有一次二人做愛時，她腦袋突然像斷線一般，覺得男朋友很「骯髒」，她就在做愛中途大喊：「我覺得你好污糟！點解你可以搞完人哋又搞我？」硬生生把熾熱的氣氛冷凍起來。分手後她腦海中仍不時浮現前男朋友和其他女生上床的畫面。

Peter解釋說，PTSD（創傷後遺症）通常是一些經歷過天災人禍或者重大傷痛之後出現的心理疾病。心理學角度經常會以「素質—壓力模式」（Diathesis-Stress Model）去分析，指心理病主要由兩方面形成，素質指先天特質，壓力則指後天的因素，例如心理質素。被出軌後會否患上PTSD，要視乎一個人如何看愛情、覺得自己有多少價值是建基於愛情之上。「如果有人將愛情擺喺生命中一個好重要的位置，咁佢就好容易因為呢啲壓力，形成精神疾病。」

放下

而Yan的壓力，正是由於內心情感的積壓形成，好像一個壓力煲得不到釋放，最終以報復、放任自己的方式爆發出來。Yan說，她從小接受的教育教導她，「愛是流動的，我們不可以責怪其他人愛上其他人。」所以她幾乎沒有指責過前男朋友愛上其他女生這件事，「但當我發現他真的愛上其他人，才知道那種空虛、被剝奪、不被愛的過程，原來會令自己很受傷。」

事隔兩年回想起那段磨人的歲月，Yan覺得：「自己很戇居，折磨佢又折磨我，但對於當時只得二十二、三歲的我而言，我已經覺得自己好厲害，哈哈。」因此Yan覺得需要給出軌者一些建議：「可以選擇不做懦夫或者懦婦。如果你有愛過那個人，你有尊重對方，你可以用一個更好的方法處理兩個人的關係，令對方不用受那麼多傷。」

最後，曾有美國學者做過一個研究，研究哪一類人容易令伴侶出軌。人的特質可以由五方面去理解，「OCEAN」，分別是經驗開放性（Openness to experience）、勤奮性（Conscientiousness）、外向性（Extroversion）、親和力（Agreeableness）及神經質（Neuroticism），研究發現比較神經質及外向的人，伴侶傾向容易出軌。Peter解釋，「因為一個比較神經質的人疑心會比較重，當懷疑對方有冇出軌時，可能會變成自我應驗：『既然你都懷疑我出軌，咁我就真係出軌啦！』至於外向的人，因為社交生活多姿多采，也會容易令對方覺得，既然你都可以玩，咁點解我唔得？」點出這個研究，並不是想為出軌者開脫，也不是想blame the victim，只是作為一個參考，讓雙方回顧自己在關係中的角色。

記者：黃桂桂

攝影：陳湧、區澤

編輯：鄒仲安

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