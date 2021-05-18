上月Apple發佈會發表了多項新產品，開箱實試接踵而來，繼之前細細粒的AirTag，今次就輪到大大件的新iMac。除了換上M1核心，全新的外形設計及回歸多年前的多色機身選擇，都是今次新機的一大亮點。至於首次在iMac出現的Touch ID，代表着新iMac的全面進化。

今次我們開箱的黃色新iMac，包裝外形雖然和之前的iMac大同小異，但就換上跟顏色的印刷，前後左右都印上黃色的iMac實物外形，就連盒頂的把手位都用同一色系，相當有心思。配件方面，有同色系的全新Magic Keyboard、Mouse及Trackpad（自選配置），驚喜的是就連USB-C轉Lightning接駁線及連接外置式火牛主電源線也同樣以同色系現身，感覺更整體。

機身外形就打破iMac的弧形機背設計，變成如iPad般的完全平面，厚度只有11.5mm，全機僅約4.5kg，輕薄得誇張。底座用上一體式L形設計，簡約富質感，圓形骹位極少接觸點，相當有型穩固。整體來說，新設計可說是把iMac的簡約感進一步提升。不過，雖然機側機背和底座用上完全一樣的金屬感顏色，但機面玻璃就用上白色邊框並在下方配上黃色，個人感覺若這一片黃色能同樣改成金屬質感的話，觀感和整體性會更好。

24吋4.5K螢幕 模擬杜比全景聲

新iMac只有24吋螢幕一款，具4.5K解像度，強調靚色靚畫質之餘，亦設有全新設計的6喇叭系統，有低音單元，更聲稱可以模擬出杜比全景聲效果。實試看高像素相片及網頁文字，並以Apple TV+播放支援Dolby Atmos杜比全景聲及4K畫質的節目，新機的螢幕質素的確相當高，畫面銳利清晰，色彩亦相當鮮艷。光線充足的畫面當然十分漂亮，即使是較暗的畫面也能表現出極多的暗位層次和細節。

音響方面，新的6喇叭系統空間感和立體感也非常足夠，即使低音表現也不錯，在最大音量下也沒有出現拆聲情況。唯一是它的音量稍稍不足，未有強烈震撼的感覺，但考慮到它只是一部個人電腦，用來一個人享受影片的話也尚算足夠。

Touch ID反應快 轉用戶方便

除了聲畫效果提升之餘，今次新機亦強調鏡頭及收音功能的提升，雖然鏡頭維持在1080p，但在新的M1 ISP影像處理器下，影像質素明顯有所提升，鏡頭拍攝細節更多，聲音亦更清晰。在疫下經常要進行網絡會議和學習，這新機絕對有優勢。

今次新機是首次在iMac上加入Touch ID，感應器設在鍵盤右上角，但跟MacBook系列的設計不同，今次iMac Touch ID用上跟舊款iPhone相似的金屬圈設計。Touch ID設定基本上跟iPhone及MacBook完全相同，在開機時已可設定，之後亦可加入更多Touch ID。Touch ID除了可解鎖，亦可用作下載apps及付款，亦可在不同平台如Gmail中以Touch ID代替輸入密碼，實試反應快速，相當方便。

新機設定上更加入了MacBook沒有的「使用Touch ID感應器以快速切換用戶」功能選項。用法簡單，只要電腦有一個以上用戶，並已各自設定Touch ID，用家只要接觸感應器並按鍵，便能即時轉換用戶，實試反應相當快。雖然MacBook沒有此功能選項，但其實也有相同功能。

M1核心高速 插口少唔夠用

當然，新iMac跟之前的M1 MacBook Air一樣，在M1核心下新iMac同樣能運行iOS App，雖然仍未應用至所有App，但大部份運行相當順暢，即使遊戲也沒問題，速度亦相當快。使用支援M1的程式效率更是極高，以8核CPU加8核GPU、16GB RAM及512GB SSD跑分，Geekbench多核跑分達7,702，CINEBENCH亦有7,783高分數，而SSD速度讀寫分別是約2,900MB/s及約3,000MB/s。

新機插口位依舊在機背右下方，要留意的是最低階型號只有兩個Thunderbolt，高階款亦只有兩個USB-C及兩個Thunderbolt，插口較舊款少，亦不設舊款USB及SD卡位，擴充性難免較弱，用家或需要另加轉插器及讀卡器。

另外提提大家的是，最低階型號的入門價$9,999，只有8核CPU加7核GPU，鍵盤亦不設Touch ID，顏色選擇亦較少，只有藍、綠、粉紅及銀四色；黃、橙和紫就要較高階款式才有，而SSD容量最高亦只有1TB選擇，高階型號無論外形到硬件都有更具彈性的選擇。

記者：韓繼聰

攝影：許先煜

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