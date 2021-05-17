英國史賓格獵犬（English Springer Spaniel）憑其機敏的個性及出眾的嗅覺，多年來為香港市民服務。在海關、懲教署及警隊等紀律部隊中擔當毒品及爆炸品搜索犬要職，是真正受市民愛戴的警犬。今集《動物百科》就跟大家探訪退役六年的前爆炸品搜索犬Jayda，以及牠的主人Anna，跟大家介紹一下照顧史賓格獵犬，在醫療及日常護理上有何注意事項。而領養一隻退役史賓格犬，又有甚麼要留意吧。

英國史賓格獵犬的歷史

英國史賓格獵犬跟阿富汗獵犬一樣，屬於獵犬類（Spaniel）狗種之一。有指史賓格獵犬是於十九世紀由英國人培育，用來捕獵禽鳥的獵犬。跟尋回犬及指示犬不同之處，獵犬善於在草叢及泥沼地上工作，將草叢內的雀鳥追趕出來，待主人射殺雀鳥後，再將雀鳥撿回去。起初，牠們跟英國曲架犬屬於同一品種，後來才慢慢發展成兩個獨立狗種。兩者最大的分別，是史賓格獵犬的體形較大，屬中型犬；而體形較小的英國曲架犬則是小型犬。因為聰明及嗅覺靈敏的特質，很多國家會將牠們訓練成軍犬。而在香港，亦有不少史賓格獵犬擔當毒品及爆炸品搜索犬的要職。

英國史賓格獵犬的個性

Anna在六年前透過領養警犬計劃，領養了當時五歲大的退役爆炸品搜索犬Jayda。史賓格獵犬不但個性友善，同時是學習能力相當高的小狗，加上樂於接受不同指令，是友善的家庭犬。Anna指照顧Jayda亦有不少趣事，她分享：「牠起初回家後會有一點職業病，例如只要牠聽到stay及search等字眼，便會十分敏感及戒備。只要說search，牠便會用盡力氣在四周搜索，將所有物件翻找出來。」Anna還試過跟Jayda散步期間，遇上「可疑」氣味。她續說：「試過帶牠到家附近散步，有一個地方疑似曾放過炮仗，牠坐在原地不動。我猜想牠是想告訴我那兒有火藥，着我去查看一下。牠退役至今已六年多，很多從前工作的指令已經忘記了。」

史賓格獵犬在外國有「魔術貼狗」的別名，形容牠們親人友善的個性。然而牠們聰明的特質，有時卻會使牠們化身成愛搗蛋的小狗。Anna指領養Jayda回來首九個月，每天回家也要收拾一番。皆因年幼的Jayda最愛翻找家中的大小物件。因為Jayda搜索能力相當了得，試過在主人不知情下將收藏在行李箱深處的維他命藥片翻找出來，當成零食誤服，嚇壞了Anna一家。她無奈地指：「上至魚缸內的魚，下至皮蛋或電動吸塵機，都是牠的玩具。我們要將牠所有感興趣的物件擺放得很高，確保牠沒法拿得到。同時我自創了一個指令，就是『boom boom燦』。當有物件不想牠當成玩具時，我就會跟牠說boom boom燦，牠便會自動忽略那物件，不會再感興趣，亦不會拿來當玩具。」

英國史賓格獵犬的易發疾病

康誠動物醫院高寧霞獸醫指，史賓格獵犬最常見的疾病是耳朵發炎。因為垂耳及喜歡戲水的本性，往往令牠們的耳朵較易發炎。她說：「假如主人發現有問題，便要帶牠們去看獸醫。起初一兩次發現耳朵發炎時，可能只需用洗耳水清洗耳朵。但嚴重的個案有機會要種菌後，才能夠找到適合的抗生素來殺死霉菌。」此外漸進性視網膜萎縮症亦是史賓格獵犬較易發的遺傳性疾病。高獸醫解釋：「大多數個案會在八歲後發病。主人會發現牠們在晚間的視力變差，例如叫喚牠時會忽然變得不知所措，漸漸在日晝的視力亦開始變差。大部份個案需要轉介至眼科的專科獸醫，才能夠判斷是否患病。這個疾病無法根治，只能夠讓小狗慢慢適應失明後的生活。」最後，史賓格獵犬亦容易有髖關節發育不良及肘關節發育不良的問題。高獸醫續說：「同樣地這些是遺傳性疾病，是無法預防的。如果想及早確診，主人便要在小狗年幼時帶牠們到獸醫診所檢查。嚴重者有機會要接受不同的藥物治療，甚或要透過手術更換關節。」

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