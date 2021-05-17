你有否覺得自己連飲水都會肥、肥腫難分？其實這或與淋巴系統相關！人人也有淋巴系統，但運動不足、不正確姿勢、壓力，以及新陳代謝減慢，也會令淋巴系統流動得較慢，令人感到疲倦、水腫，看起來很胖，而淋巴引流配合香薰就可紓緩問題。

香薰治療師何嘉瑩（Alice）表示，淋巴引流是利用手的力量，加快淋巴循環、排出廢物。她強調進行淋巴引流，並非按得越大力，就能排出越多毒素，反而淋巴系統較表淺，故輕力按摩已有效，無痛，不會越按越傷，「大多人在按摩時，10分鐘內就已睡着，所以十分舒服。」Alice提醒進行淋巴引流前及之後，可多喝水，有助淋巴循環，後續效果亦會更好。

香薰配合淋巴引流加快淋巴液流動

進行淋巴引流，除了講求按摩手勢，所用的香薰也同樣重要！Alice指配合香薰使用淋巴引流，不但可促進血液循環，亦可令排毒機制變得更健康。當把香薰精油調製成按摩油，再配合淋巴引流的手勢，份子細小的香薰精油能快速進入淋巴系統，加快淋巴液流動。香薰精油款式甚多，Alice建議大家最好選擇100%純精油，並為有機栽種，減少農藥問題，這樣調配的按摩油就更佳。當中西柚有助去水腫；杜松果有助排毒；絲柏可緊緻收身，故這三種精油也適合配合淋巴引流使用，排毒效果甚佳。

全身淋巴引流或須按摩肚子，經期時可否進行呢？Alice解釋，經期時也可進行淋巴引流，但須視乎被按者是否感到舒服，「經期時肚子或會感到不適，進行淋巴引流時或須避開肚子，以及經期時女士可能水腫，在水腫時進行淋巴引流是非常好，可幫助去水腫。」雖然大多成年人也適合進行淋巴引流，但她強調孕婦須先諮詢專業人士意見才進行淋巴引流，而小孩或長者使用時也要小心。

想進行淋巴引流卻無從入手？健康蘋台請來Alice合辦「香氛全身淋巴引流工作坊」，教大家如何利用香薰進行淋巴引流，助大家排走體內毒素，報名參加可獲贈價值HK$350的限量全身通淋巴按摩油一支，立即參加吧！

*查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2116 0026 ，或電郵至 yourprivilege@nextdigital.com.hk。

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、張志孟

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）