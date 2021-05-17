台灣桃園早前接獲民眾報案，指有貓咪卡在輪胎縫隙「不願離去」。警員獲報趕赴現場後，發現一隻貓咪奄奄一息趴在輪胎與車身縫隙中。警員伸手將貓咪從縫隙救出，但是發現貓咪不斷哀嚎，甚至抓傷警員，於是將牠送往獸醫院治療。所幸檢查後發現貓咪只有輕微骨折，並無大礙。

台灣中壢警分局中壢派出所警員黃昱翔、蕭仁瑋，於9日凌晨1時許接獲民眾報案，指稱開車行經中央西路與新生路口時，發現一隻全身癱軟的貓咪倒在馬路中央。停車察看時，貓咪突然起身鑽進車子輪胎上方，痛苦哀嚎不願離去。因值凌晨不知所措，才打電話向警方求援。

2名警員趕赴現場後，見貓咪因痛苦害怕蜷縮身體不斷發抖。警員見狀先將貓咪從輪胎縫隙抱出，過程中不斷安撫牠。貓咪每當輕微移動就不斷哀嚎，甚至抓傷警員，推測貓咪可能被其他車輛撞傷，最後將貓咪送往獸醫院接受治療。所幸貓咪只有輕微骨折，治療後無大礙。恢復精神的貓咪，開始抬頭搖尾，讓警員也鬆了一口氣，熱心的駕駛者感謝警方協助，成功挽救一條寶貴的小生命。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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