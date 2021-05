英國今星期進入第三階段解封,大家有望今個暑假可重過「正常」生活。當地髮型師指,夏天都是他們的生意旺季,皆因女士們都想在海灘或度假時以一頭靚髮示人,而當地理髮店及髮廊在上月重開後,其門如市。此外,當地不少流動髮型師(mobile hairdresser)也客似雲來,筆者就訪問了兩位在當地從事流動髮型師的香港人及英國人,但她們對這行前景的看法竟然大相徑庭,打算來英轉型做理髮師的朋友可以參考一下。

上門髮型師受女士歡迎 單剪吹收費15鎊起

英國的流動髮型師近年大行其道,皆因其收費較理髮店相宜。以女士剪髮及吹整造型為例,流動髮型師的收費由15至30鎊(約164至329港元)不等(或須再加交通費或泊車費),但相對收費可高達50至200鎊(約548至2193港元)以上的高級髮廊,或與30至40鎊(約329至438港元)的中小型髮廊比較,流動髮型師仍是較化算。另外,流動理髮可讓必須在家照顧小孩的家庭主婦,足不出戶也可扮靚,深受靚太歡迎。此外,即使理髮店解封重開,仍有不少顧客擔心感染或經濟狀況而減少光顧髮型屋,流動髮型師生意前景似乎很不錯。

注重「剪前」服務 染髮須先做敏感測試

雖然流動髮型師收費較相宜,但服務質素一點也不馬虎。筆者就親身體驗了一次。流動髮型師Kelli Ann曾在Headmasters 、TONI&GUY等高級髮廊工作逾12年,擁有NVQ Level 3 Diploma in Hairdressing資格,除了簡單的洗剪吹外,更可提供燙染、護髮等服務。以往她每天工作9小時,每星期工作5天,而且沒有助手全程一腳踢,公司則分佣拆帳30%給她作為收入。除了工作辛苦繁忙外,公司為增加收入,要求髮型師要在指定時間內要完成服務,流水作業的模式令Kelli大感受限制。

去年,Kelli剛成為人母,為照顧小孩,便趁這契機轉型。她坦言現時每天最多接一至兩個顧客,工時只是三四小時。雖然不是天天也有工開,但收入反而較之前多出一倍,而且不再有「時限」,可以慢工出細貨,細心做好每一個客。更重要的,是Kelli可以自己照顧小朋友,Kelli相信轉型絕對是一個正確決定。

筆者實試了Kelli的Balayage手工染髮,Kelli會先跟筆者溝通,了解要求及報價,又要求提供心儀髮型髮色參考相片;也會了解顧客的生活,從而建議相應的髮型。因為要漂染,她會請顧客早幾天到附近理髮店,甚至親自上門進行皮膚敏感測試。當天,Kelli花了3個多小時為筆者扮靚,效果非常滿意,更重要是在等候的過程中,筆者可以在家跟小朋友玩大富翁,甚至煮午飯呢!

港人走勻倫敦搵食 來回交通花三小時

雖然當地的流動髮型師全面唱好,但最近移英的香港髮型師Elizabeth Cheung卻大唱反調。Elizabeth曾於大師Kim Robinson的Orient Technique Academy髮型學校修讀,在港任職大小髮廊十多年。兩年前已經轉行的她,去年決定隻身前來英國重操故業。雖然擁有豐富理髮經驗,但也要重新出發,抵英後,Elizabeth花了半年時間考取NVQ Level 3 Diploma in Barbering的資格,然後開始當上流動髮型師,主力提供上門剪髮服務。

Elizabeth自言其賣點是服務範圍覆蓋全倫敦,她曾創下一日走五場的紀錄,為20多位聲同氣的異鄉港人扮靚。雖然看似風光,但Elizabeth坦言,其收入都是僅僅夠交租;而由於沒有車牌,要搭公共交通,有時單是來回的交通時間已花上3小時,一日只接一單生意,以時薪計連英國最低工資也達不到。

雖然不少港人對英國的理髮業充滿憧憬,但Elizabeth提醒計劃來英晉身這行業的新丁,要準備面對來自世界各地的髮型師在英國的競爭,不要再停留在過去「華人髮型師於英國很吃香」的舊思想,而事實上不少跟她同期在英畢業的同學,仍在尋求工作機會或已準備轉行呢!

開工四寶:架生、學歷認證、無犯罪證明、購買保險

要加入流動髮型師行列,要有四大準備,分別是:一、獲得NVQ Level 3 Diploma in Barbering或NVQ Level 3 Diploma in Hairdressing的學歷資格;二、購買生財工具,如電剪、剪刀、梳、夾、風筒、剪髮布、手套等等;三、申請「無犯罪證明」(Disclosure and Barring Service,簡稱DBS);四、購買保險以保障客人及髮型師的安全。

Elizabeth表示,除了生意未必似預期外,考慮入行的朋友也要一定的資金投入,例如她修讀的有關學歷認證課程,已用上相等於港幣數萬元;還要繳付每年相等於港幣數千元的保費;而開工架生亦花費了近萬元。此外,營運成本也較香港高,例如即棄的剪髮布在香港只售40港元,但在英國卻索價16鎊(約167港元),所以有興趣入行的朋友要三思。

撰文、攝影:Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主,到英國做開荒牛,成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女,由零開始,一家四口,冇人冇物移居英國,展開新生活。

編輯:洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)