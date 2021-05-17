英國今星期進入第三階段解封，大家有望今個暑假可重過「正常」生活。當地髮型師指，夏天都是他們的生意旺季，皆因女士們都想在海灘或度假時以一頭靚髮示人，而當地理髮店及髮廊在上月重開後，其門如市。此外，當地不少流動髮型師（mobile hairdresser）也客似雲來，筆者就訪問了兩位在當地從事流動髮型師的香港人及英國人，但她們對這行前景的看法竟然大相徑庭，打算來英轉型做理髮師的朋友可以參考一下。

上門髮型師受女士歡迎 單剪吹收費15鎊起

英國的流動髮型師近年大行其道，皆因其收費較理髮店相宜。以女士剪髮及吹整造型為例，流動髮型師的收費由15至30鎊（約164至329港元）不等（或須再加交通費或泊車費），但相對收費可高達50至200鎊（約548至2193港元）以上的高級髮廊，或與30至40鎊（約329至438港元）的中小型髮廊比較，流動髮型師仍是較化算。另外，流動理髮可讓必須在家照顧小孩的家庭主婦，足不出戶也可扮靚，深受靚太歡迎。此外，即使理髮店解封重開，仍有不少顧客擔心感染或經濟狀況而減少光顧髮型屋，流動髮型師生意前景似乎很不錯。

注重「剪前」服務 染髮須先做敏感測試

雖然流動髮型師收費較相宜，但服務質素一點也不馬虎。筆者就親身體驗了一次。流動髮型師Kelli Ann曾在Headmasters 、TONI&GUY等高級髮廊工作逾12年，擁有NVQ Level 3 Diploma in Hairdressing資格，除了簡單的洗剪吹外，更可提供燙染、護髮等服務。以往她每天工作9小時，每星期工作5天，而且沒有助手全程一腳踢，公司則分佣拆帳30%給她作為收入。除了工作辛苦繁忙外，公司為增加收入，要求髮型師要在指定時間內要完成服務，流水作業的模式令Kelli大感受限制。

去年，Kelli剛成為人母，為照顧小孩，便趁這契機轉型。她坦言現時每天最多接一至兩個顧客，工時只是三四小時。雖然不是天天也有工開，但收入反而較之前多出一倍，而且不再有「時限」，可以慢工出細貨，細心做好每一個客。更重要的，是Kelli可以自己照顧小朋友，Kelli相信轉型絕對是一個正確決定。

筆者實試了Kelli的Balayage手工染髮，Kelli會先跟筆者溝通，了解要求及報價，又要求提供心儀髮型髮色參考相片；也會了解顧客的生活，從而建議相應的髮型。因為要漂染，她會請顧客早幾天到附近理髮店，甚至親自上門進行皮膚敏感測試。當天，Kelli花了3個多小時為筆者扮靚，效果非常滿意，更重要是在等候的過程中，筆者可以在家跟小朋友玩大富翁，甚至煮午飯呢！

港人走勻倫敦搵食 來回交通花三小時

雖然當地的流動髮型師全面唱好，但最近移英的香港髮型師Elizabeth Cheung卻大唱反調。Elizabeth曾於大師Kim Robinson的Orient Technique Academy髮型學校修讀，在港任職大小髮廊十多年。兩年前已經轉行的她，去年決定隻身前來英國重操故業。雖然擁有豐富理髮經驗，但也要重新出發，抵英後，Elizabeth花了半年時間考取NVQ Level 3 Diploma in Barbering的資格，然後開始當上流動髮型師，主力提供上門剪髮服務。

Elizabeth自言其賣點是服務範圍覆蓋全倫敦，她曾創下一日走五場的紀錄，為20多位聲同氣的異鄉港人扮靚。雖然看似風光，但Elizabeth坦言，其收入都是僅僅夠交租；而由於沒有車牌，要搭公共交通，有時單是來回的交通時間已花上3小時，一日只接一單生意，以時薪計連英國最低工資也達不到。

雖然不少港人對英國的理髮業充滿憧憬，但Elizabeth提醒計劃來英晉身這行業的新丁，要準備面對來自世界各地的髮型師在英國的競爭，不要再停留在過去「華人髮型師於英國很吃香」的舊思想，而事實上不少跟她同期在英畢業的同學，仍在尋求工作機會或已準備轉行呢！

開工四寶：架生、學歷認證、無犯罪證明、購買保險

要加入流動髮型師行列，要有四大準備，分別是：一、獲得NVQ Level 3 Diploma in Barbering或NVQ Level 3 Diploma in Hairdressing的學歷資格；二、購買生財工具，如電剪、剪刀、梳、夾、風筒、剪髮布、手套等等；三、申請「無犯罪證明」（Disclosure and Barring Service，簡稱DBS）；四、購買保險以保障客人及髮型師的安全。

Elizabeth表示，除了生意未必似預期外，考慮入行的朋友也要一定的資金投入，例如她修讀的有關學歷認證課程，已用上相等於港幣數萬元；還要繳付每年相等於港幣數千元的保費；而開工架生亦花費了近萬元。此外，營運成本也較香港高，例如即棄的剪髮布在香港只售40港元，但在英國卻索價16鎊（約167港元），所以有興趣入行的朋友要三思。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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