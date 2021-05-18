近幾年網上音樂大行其道，隨時上網隨時聽已成大部份人的習慣。而除了鬥多歌、鬥介面靚、鬥價錢等之外，最近就更進一步，進展至「無損」領域的鬥法。繼KKBOX近日推出無損音樂後，Apple亦剛剛宣佈會加入戰團，將會在6月推出無損壓縮及支援杜比全景聲空間音訊的音樂，更重要是免費，不用額外收費，即是只要有訂閱Apple Music就有得用。

無損音樂有不同格式，而Apple Music就將會推出最高192kHz最高24bit，另亦會有48kHz 24bit及44.1kHz 16bit選擇。到時用家只須在設定中的「音樂」，選「音質」選項便能開啟，據Apple資料所說，Apple Music將會提供超過7,500萬首無損壓縮音樂。

除了無損音樂外，Apple Music亦同時會提供在AirPods Pro、AirPods Max、新iMac等力推的杜比全景聲的空間音訊功能，讓用家感受音樂從四方八面甚至上方而來的現場感覺。用家亦毋須特別設定，到時Apple Music將會在預設情況下，在所有配備H1或W1晶片的AirPods及Beats耳機，以及最新版本的iPhone、iPad及 Mac中的內置揚聲器上自動播放杜比全景聲。不過暫時就未有支援杜比全景聲的歌曲數目資料，只稱將會不斷加入新的杜比全景聲曲目，而到時亦會有特別徽章及特別的播放列表，方便用家收聽全景聲曲目。

不過要留意的是，由於Bluetooth技術本身不支援無損播放，所以AirPods、Beats等無線耳機都未能支援無損格式，如用家想用iPhone透過耳機聽Apple Music無損音樂，就可能要另配DAC解碼器再接耳機收聽。不過iPhone，MacBook Pro和iPad Pro等機身喇叭，和Apple TV 4K及CarPlay等就可播放無損音樂。而無論如何，免費下多個高質選擇，對用家點都係好事。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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