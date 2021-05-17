除了大人有車聚，連小朋友都有車聚。父愛爆棚的爸爸浩然就精心為了兒子購入並大改造了一部兒童電動車。遊車河、駕駛名貴房車跑車不再是成年人專利，小朋友也可以體驗外駕駛樂趣。而且兒童電動車款式很多，包括跑車、房車、四驅車，這些電動車更會參照不同名牌車廠設計，令小朋友都可以一過駕駛跑車手癮。浩然為兒子購買的就是一部山寨版林寶堅尼的跑車款，而且不是簡單的原裝車，他還為兒子改裝原本的電動車，為兒子花了$4,000多元打造一部獨一無二的林寶堅尼電動車。

為家庭賣走愛車 熱血辛烷值代代相傳

浩然職業是貨車司機，結婚5年，育有一個4歲兒子加漩。從小到大都喜歡車的他結婚後要處處開源節流，除了工作以外都沒有機會接觸車。特別是在有小朋友後，浩然更把所有收入付出給家庭，沒有多餘的金錢玩車，更加因為家庭賣了自己的愛車，所以只好把對車的慾望寄情於兒子的兒童電動車。浩然在小朋友剛出生時已經想為兒子打造一架兒童電動車，但是一直遭到太太的反對，所以遲遲未能送這份禮物給兒子。「始終男人嘅世界唔係個個女人都明白，正如有啲男人當車係自己老婆一樣， 而我想自己兒子由細培養呢一份感情。」可是，浩然這次並沒有理會太太的意見，更堅持令充滿辛烷值的血液流傳給下一代。所以當兒子四歲生日時，浩然就和加漩的爺爺先斬後奏瞞着太太購入了一部兒童電動車，令太太無法阻止。

浩然為兒子改裝的林寶堅尼完全是一個大改造，浩然表示除了外殼之外，原裝車的零件都已經全部被浩然改裝過。這部由網上買回來的兒童電動車普遍行車速度約5公里公里，比成人走路速度還要慢。但經過浩賢的改裝後，浩然幫兒子改裝的時速可以達20至30公里。雖然相比單車的速度還是很慢，但這個速度對於小朋友而言已經相當快。不過充滿辛烷值的兒子嘗試過這種速度後還未滿足，有時候還會向浩然追求更快的速度。

爸爸汽車工房 參考網上資料自製零件

浩然為兒子準備的林寶堅尼兒童車，除了改裝電動車的性能，浩然更改裝了電動車的包圍，令外觀變得更型格。浩然每天下班就會在家準備好包圍零件，然後晚上出去後樓梯噴油。因為暫時沒有廠家會出兒童電動車的改裝部件，所以浩然只可自己DIY零件或者用真車的零件，例如電單車的尾翼，汽車的音響設備、防盜，後波鏡頭等等。由於兒童電動車普遍都是12v與真車電壓相同，浩然表示其實很難才可做到一件DIY的零件。在創意方面，浩然想盡辦法如何DIY零件，例如他就用了家中的蒸魚豉油碟去改造車輪蓋。由於須要用到很多五金工具幫助才能完成，本身並非從事五金行業的他只可在家改造就更難做到。不論外觀、底擔、內部的電子零件，每一件部位的改裝，浩然都要想盡辦法或者參考很多的網上資料才能完成。

從電池到包圍大改造 一絲不苟

浩然為整架車進行大改造，從換電池、換控制器和摩打、改尾翼和車軨，以及改包圍這些細節全部都一絲不苟，令兒子的電動車更優勝。浩然有一次帶兒子去公園玩，單單聽到兒子和朋友說：「我有架好靚嘅車車！」浩然已經滿足不已。即使兒子不了解當中的細節，但浩然也不會草率了事。這部兒童電動車是一個兩全其美的玩具，由爸爸負責改裝，由兒子負責玩。既可滿足兒子的童心時，又能滿足爸爸的興趣。除了增加兩父子的親子互動時間，還促進了他們的關係，兒子加漩更不時要求爸爸帶他到公園玩。

家長可遙控駕駛附安全帶 出車共享天倫

小時候的浩然，擁有一架單車已經相當開心。他認為在現今科技發達的社會中，既然小朋友有條件可以擁有更好的童年，就應該令他們享受。然而香港政府對於電動可移動工具有所規管，所以香港未能夠好像外國這樣流行兒童電動車。因此浩然就更想把一切最好的都獻給兒子，不希望兒子的童年在科技社會發達的年代還受到諸多限制。這類兒童電動車適合3歲至8歲的小朋友，而且為了安全起見，大部份的兒童電動車都附上安全帶，小朋友須要扣好安全帶才駕駛。與此同時，兒童電動車亦附有藍牙遙控，即使小朋友不懂得玩或不幸發生甚麼意外，家長都可以即時控制，讓小朋友在一個安全的環境下享受駕駛的樂趣。

買一架兒童電動車相當容易，而且價錢不貴。但是貴就貴在父母是否願意帶小朋友外出玩兒童電動車。一般的兒童電動車都不可摺起，所以體積龐大，要用汽車「車中車」帶出外。父母須要顧及小朋友和旁人的安全，由於香港政府現時沒有路段適合兒童電動車，所以父母需要另覓地方讓小朋友安全地玩耍。浩然與兒子分開居住，浩然住在洪水橋，而兒子住在大埔。由於浩然和兒子居住距離遠，所以浩然只能在假日接兒子回洪水橋，帶兒子和電動車來家中樓下的公園吃早餐玩耍，最遠的一次也只是去過西九龍公園。浩然要帶小朋友外出玩耍不容易，即使只是帶兒子到樓下公園玩電動車已經相當費勁。所以浩然每次都很珍惜朋友和兒子一起玩車的時光，務求讓兒子有一個美好的童年。

採訪：葉韻淇

拍攝：區文羲、陳湧

剪接：區文羲

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