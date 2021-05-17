早前舉辦的【愛寵毛髮寶石飾物工作坊】反應十分熱烈，感謝各位讀者支持，工作坊火速爆滿！很多讀者反映希望可以加開場次，《動物蘋台》收到大家的意見了，在5月份將加推【愛寵毛髮寶石工作坊】，讓各位親手製作屬於自己與寵物的毛髮寶石飾物。

不論是貓狗、小兔子或是小鳥，你有想過原來替寵物梳毛留下來的毛團，或依附在你衣服上的毛髮，其實亦能成為飾物的材料嗎？就讓我們將這些微小的存在一一儲起，打造成一顆屬於你和牠的毛髮寶石，體驗當中的過程。

《動物蘋台》即將舉辦的【愛寵毛髮寶石工作坊】，請來本地寵物寶石飾物品牌 an ordinary project 的創辦人陳愷寧（Shanade），跟大家一起製作寵物毛髮吊墜。2.5小時的工作坊，從寶石製作模具的簡介，到跟你一起挑選你家毛孩的毛髮，再加入所需製作材料，打磨成一顆精緻的寶石。參加者即場更可以限定優惠價HK$150，加購自家設計的925純銀電鍍18K白金或玫瑰金頸鏈或手鏈一條，立即化身成獨一無二的飾物，讓你一整天都能「戴」着寵物周圍去。機會難逢，你還不馬上報名！請留意，只限壹會員報名參加。

【愛寵毛髮寶石工作坊】

查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2116-0026 ，或電郵至 yourprivilege@nextdigital.com.hk 。

記者：沈敏怡

攝影：許先煜

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