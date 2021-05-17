5月木棉花結種，氣溫逐漸上升，街上處處見到白色棉絮四散，若以植物為題度過一個周末，想必十分浪漫。

綠藝空中花園打卡 六大主題場景

為了讓大眾感受悠閒時光，荃灣廣場首次聯乘園藝高手Greenology將植物學融入在生活中，創造出六大打卡場景，將不同品種的植物佈置在戶外空中花園，每一個打卡熱點都有獨立主題，皆是綠藝休閒風格，無論是想打卡，還是在鬧市中尋找一刻寧靜，都不妨到訪，放鬆心情。

「共享綠藝空中花園」

日期：即日至5月31日

時間：星期一至四上午10時30分至下午8時30分；星期五至日上午10時30分至下午10時

地點：荃灣廣場5樓空中花園

閒逛動植物公園 感受鬧市中的平靜

動植物公園是香港歷史最悠久的公園，園內不但保存不少珍貴的古樹植物，還是鳥類、哺乳類等動物的棲息地。藝術推廣辦事處與17組藝術家和藝術團隊合作，聯同是次藝術項目的策劃夥伴光影作坊及音樂演出夥伴香港創樂團，透過不同形式表達人與大自然的關係，帶領公眾了解公園歷史、集體回憶、文化想像及自然生態，讓公眾在參觀公園時，還能以不同角度欣賞自然界與藝術，體驗一場本地深度遊。

另外，由於疫情關係，動植物公園哺乳類動物區和教育及展覽中心暫時關閉，建議公眾在出發前，先留意網站更新資訊。

「邂逅! 市中森」香港動植物公園

日期：即日至6月30日

時間：上午5時至下午10時

地點：香港中環香港動植物公園

網站：www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/APO/zh_TW/web/apo/hi_flora_fauna.html

法國女孩花藝繪畫班 色彩中尋找寧靜

天氣漸漸炎熱，若不想進行戶外活動，但又想放鬆心情，不妨參與繪畫班，將心中的不快轉化成顏色，在繪畫當中尋找片刻寧靜。 L’b3 Workshop提供法國女孩繪畫班，以水粉顏料描畫甜美的法國女孩，配上不同種類的花朵，互相輝映，組成一幅優美的畫作。

French Girl Gouache Workshop

日期：即日至5月31日

時間：下午3時至5時、下午7時至9時（須預約）

地點：九龍觀塘開源道63號福昌大廈12樓1209-10室

綠園風格下午茶 嚐清香甜品

九龍香格里拉大酒店與身體及家居護理品牌SABON合作，推出「幸福綠園」下午茶套餐，提供安靜舒適的環境，以及精緻清香的甜點，讓客人放下工作的煩惱，為自己注滿能量。另外，每位客人都會獲贈SABON滋潤護理禮品包一份，將悠閒時光帶回家中。

「幸福綠園下午茶」九龍香格里拉大酒店 x Sabon

日期：即日至6月30日

時間：下午3時至6時（須預約）

地點：香港尖沙嘴麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）