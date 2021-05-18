佛誕除了放假，大家留意一下日常生活，可能都會用上「色即是空」、「五蘊皆空」等佛學術語。這次找來哲學團體「好青年荼毒室」的兩位室友鹽叔和白水傾佛偈，白水直言由細到大都覺得佛學比儒、道等中國哲學有型，鹽叔也同意佛家很多古怪名詞引人入勝，各位讀者不妨趁佛誕一起跟荼毒室了解佛學的魅力。

佛學有不同門派，我們先戴好頭盔，這次討論集中在哲學課室學到的佛學理論。兩位也說：「粗略地區分，讀哲學通常讀佛的理論，但學佛也會講實踐，讀書的話沒有實踐的部份，去佛寺修行和到大學讀書是兩回事。」

李鳳儀點解唔係日本兵?

剛剛說到佛學有很多名相，例如「色即是空」又或者「緣起性空」，相信很多人對這些佛學理論有興趣，但就這樣說可能難消化，我們選了舊電影《大隻佬》去討論。一般觀眾都會覺得張柏芝演的女警李鳳儀前世是濫殺平民的日本兵，所以今世受報應要死，但戲中劉德華演的了因，就說了一句經典對白：「李鳳儀不是日本兵，日本兵不是李鳳儀，但日本兵殺了人，李鳳儀便要死。」聽落似懂非懂，皆因佛學理論未必和我們平時聽慣的因果報應相同。

白水先為我們講解「無我」的概念：「先說為甚麼不是同一個人，佛家會說『無我』，沒有一個固定的『我』。」好地地一個「我」，有乜固定唔固定？「你想想，我們身體的細胞不停變換，過了一段時間 ，整個人的細胞都不同了；甚至你小時候的想法、你現在的想法和你幾年後的想法都不同。認真點想，根本沒有一個『你』，在不同時間點持續存在，『你』是不停轉變。」

連今世都是「無我」，自然不會有前世今生靈魂輪迴，日本兵也不是李鳳儀，但問題又來了。如果像古裝片所言，前世因今世果，都還叫心甘命抵，但現在不是同一個「我」，為甚麼「日本兵殺了人，李鳳儀便要死」? 兩位先戴頭盔，指佛教門派眾多，也有門派強調三世因，但鹽叔認為在「無我」的核心精神下，佛學說的前世今生不是指同一個人：「不是指一個靈魂在這世完了就傳承到下一世，佛學我說的轉世、輪迴、業力，是在長時間之中有龐大的因緣網絡，一個舉動會像波浪般影響整個網絡。用另一個比喻業力輪迴，好像遞爉燭，用爉燭燃點下一支爉燭，一樣有火，但嚴格地說每一支爉燭的火都不同。」

善有善報都係一種執着

也有個說法是「業力不可思議」，因緣網絡下，一個動作、一個因，可以掀起意想不到的波瀾和果報，但鹽叔則認為有因果不等如「種善因會得善果」。「想得到好報而去做好事，這不是佛學想要的，如果你執着要有好報會很痛苦。」

阿鹽指人傾向將事物想成固定不變、自己可以獨立獨在，佛學稱為「實」。佛學就會說任何事情都是一連串的因和緣引致。「比喻說，以植物為例，種子就是它的『因』，『緣』就是輔助條件，例如陽光、水份、泥土，『因』和『緣』條件好的話就有『果』出現，長成一棵樹，所以叫因緣和合。」凡因緣和合的皆是「空」，緣起則生，緣滅則滅。如果你執着「種善因得善果」其實就將因緣看成「實」，覺得做好事一定有好報，佛學會認為是執着。佛學就是叫你放下執着，離苦得樂。

佛學有很多玄妙的思辯，例如「執着」於「不執着」也是一種執着，白水也笑言自己這些讀書的人可能會被修道高僧批評被學識所困。聽上去佛學就是「放下」、「唔好執着」，但鹽叔也強調正常人明了道理都做不到，失戀仍會痛會恨，面對親友生離死別又點可以看到四大五蘊皆空，腦要明佛理，心也要有佛性才算得道，所以佛學也會有很多冥想，禪修等修行工夫。

因果鏈下的生存之道

我們這次不談修行，只談理論。白水也覺得《大隻佬》電影有交出一個佛學因果鏈下的生存之道。他指電影中表達了對因果的不同態度，劉德華的了因先是覺得因果無情且不能改變，採取放棄的態度；後來他想幫張柏芝，想努力改變困果。不過到最後發覺兩個態度都不是面對因果最好的方法：「你想跳出來又跳不到，因果鏈串就是我們人存在的法則，我們可以怎樣超越因果鏈串？就是在於當下接受，即使世界有因果，但我們不當這是一回事，不讓它左右我們，不去在意它的話，因果即使存在也不會影響到我。」

佛學很玄，也有人覺得「因緣和合」、「變幻才是永恆」這些道理就像「阿媽係女人」，對人生指導起不了作用。不過正如之前所言，佛理明咗都做唔到，佛學討論有時艱澀，有時又覺得只是反覆簡單的道理，除了學懂甚麼，觀照過程中腦海心靈的活動可能更加重要，可能你腦袋明白諸法皆空，但讀佛時才會覺悟自己執着在哪裏。

記者：司徒港燊

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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