酷熱天氣為每一個人帶來熱浪衝擊；想平衡身體的刺激，或許可到不同藝術展覽，讓靈魂及思維上有新衝擊，為夏日增添文藝氣息。

Art Basel合共104間藝廊展出作品

一年一度的藝壇盛事Art Basel原定今年3月展出，不過因疫情而延期至5月21日至23日假香港會議展覽中心舉行。今年合共有104間頂尖藝廊參與，而疫情下特設「塞爾藝術展：香港現場」直播現場活動及導賞，更有衞星展位讓部份藝廊遠距離參展，繼續以不同形式將藝術創作公諸同好。

Art Basel Hong Kong

地址：香港會議展覽中心

時間：5月21日（星期五）4pm - 9pm；5月22日（星期六）2pm - 8pm；5月23日（星期日）2pm - 6pm

票價：免費

網址：https://www.artbasel.com/hong-kong

Art Central會展同場爭鳴

於會展同場有另一個同期舉行的藝壇盛事——Art Central。以往會在中環海濱架設精緻臨時建築舉行，再邀請世界各地出名的畫廊參展，而因疫情關係順延至今年5月20至23日公開展覽。會場多個以個人、知名藝廊、大型裝置藝術而設的展區，如「過位」、「中點」、「異體」等，展現各個新銳或大師級藝術家的意念。而會場亦有「Art Central Capsule」的網上平台供諸多藝術發燒友作虛擬參觀。

Art Central

地址：香港會議展覽中心

時間：5月20至21日（星期四及五）2pm - 8pm；5月22日（星期六）11am - 7pm；5月23日（星期日）：11am - 6pm

票價：免費

網址：https://artcentralhongkong.com/zh/home/

尋覓隱藏於日常「我們的・藝術館」

早前，香港藝術館之友舉辦「我們的・藝術館」，將香港藝術館100件藏品分散到全港18區，前後有490個室內外場所，以廣告牌、電子顯示屏幕等不同形式展示，位置包括電車站、商場、咖啡店等，將藝術融入日常。為配合活動更推出「ArtForEveryone.hk」手機應用程式，提供藝術品位置及藝術家資料等，以便尋覓四周。活動將於5月23日完結，自問喜歡周圍探索的話，記住期限前在街頭遊走一番。

「我們的・藝術館」

網址：https://www.artforeveryone.hk/

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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