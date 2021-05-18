近年流行的植物奶，由於熱量及脂肪含量都比牛奶低，且不含膽固醇，成為不少人的減肥恩物，不過，原來植物奶都有致肥陷阱，大家又能否猜到？

椰子奶最高脂 飽和脂肪可致血管硬化

營養學家Mandy Wong指眾多植物奶當中，椰子奶的熱量最高，「因椰子本身屬高脂的食物，內裏的油脂更是飽和脂肪，攝取過多飽和脂肪會有損心血管健康；不過飲用椰子奶也有其好處，因椰子奶的致敏機會較低，加上椰子含有鉀質，有助降低血壓水平。」

米奶燕麥奶高澱粉 杏仁奶熱量最低

除了高脂陷阱外，飲用植物奶也有機會墜進入高澱粉的陷阱，Mandy解釋：「米奶及燕麥奶都屬五穀類的食物，所以碳水化合物含量會偏高。如果關注血糖，建議選擇豆奶、杏仁奶或椰子奶，會更有效穩定血糖水平。」至於杏仁奶則含有豐富維他命E，有美顏作用，熱量亦偏低，但同時蛋白質亦偏低。Mandy提醒，不同植物奶各有優點及缺點，並非所有都適合減肥，如想飲用植物奶減肥，就要留意營養標籤。

植物奶代替牛奶 留意蛋白質鈣質

有些人為了減肥而飲用植物奶，但有些人就只能飲用植物奶，「例如對牛奶內的蛋白質敏感人士、乳糖不耐症人士和茹素人士。」如想靠飲用植物奶代替牛奶，就要留意蛋白質和鈣質的含量，「蛋白質最主要用作維持身體的肌肉量，有助身體修補細胞及肌肉的功效；而鈣質最主要是保持牙齒骨骼健康。Mandy指多種植物奶當中豆奶蛋白質含量最豐富，其他的植物奶則要留意有沒有添加蛋白粉等元素。至於鈣質，Mandy 強調沒有一種植物奶本身含有豐富的鈣質，當中的鈣質都是自添加的。Mandy續稱如素食人士想透過飲用植物奶攝取蛋白質和鈣質就要留意日常飲食配搭，「如早餐吃一個饅頭再配一杯米奶，這個配搭令蛋白質攝取偏低，建議可配搭豆奶，其蛋白質含量會較高。」

早前有人指飲用牛奶會導致生暗瘡，但Mandy指出並沒有研究指兩者之間有直接關係，但如牛隻被注入激素或抗生素就有可能導致生暗瘡，如果暗瘡情況一直沒有改善，可嘗試轉飲植物奶。

購買植物奶4大貼士

Mandy重申植物奶各有優點缺點，最重要是選擇適合自己的植物奶，購買時亦可留意以下小貼士，「首先留意植物奶的成份表，看看會否加入油份及糖份；第二留意營養標籤中蛋白質一項，如想用植物奶取代牛奶，建議每100毫升有3克以上蛋白質，飲用一杯（240毫升）就能攝取到大概一隻雞蛋的蛋白質； 第三可留意脂肪含量是否偏高，也要留意油脂是來自飽和脂肪、多元不飽和脂肪還是單元不飽和脂肪；第四是留意糖份，每一百毫升植物奶不超過5克糖份，就屬低糖植物奶；最後可以留意植物奶有否額外添加鈣質，建議一杯植物奶（240毫升）有大概300毫克鈣質。」

記者：馮思穎

攝影：潘志恆、伍慶泉

編輯：鄒仲安

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