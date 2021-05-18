不少主人在走失寵物後，都會利用社交平台發放尋貓尋狗消息，認為社交平台覆蓋範圍廣闊而可以增加成功機會。不過其實在「黃金48小時」內，寵物極有可能仍然在該區徘徊，因此迅速地讓區內的人得知走失寵物的消息才是最為重要。為了針對這方面的困難，動物保護機構「救狗之家」的義工Mimi於是自資開發手機應用程式 「協尋寵物 Lost and Found Pets」 ，希望提高尋找失貓失狗的效率。

把握黃金48小時貼街招

Mimi是一位刺繡老師，大約五年前在朋友的介紹下認識了救狗之家，更成為了義工並參與尋狗的工作。與寵主們的處理方式不同，當得知有領養人走失狗隻的時候，他們會首先製作街招到該區張貼：「把消息放到社交平台的確是有它的作用，但如果要集中在某個地區（傳播消息），我們則會馬上製作街招並在該區張貼，也會去做做街訪。因為很多時候保安員、管理員、附近的地盤工人，尤其是清潔工人是在大清早工作，而狗隻就是在清晨或者半夜這些時間出來找東西吃。」又指其實香港真的有很多好心人，他們都樂意以電話或者WhatsApp報料。Mimi又憶述曾經有次在大埔汀角路協助尋找失狗，當時已過了十多天仍毫無進展。直至十多日之後，失狗終於走出顯眼的馬路，並從汀角路走向大尾督方向。當牠沿路走去的時候，不少途人都馬上拍下照片報料，Mimi的電話和WhatsApp於是便止不住地響起。「我想說的，就是街招的重要性，而且你須要讓所有區內的人知道那個消息。」

設攝影機和籠子通宵守候

Mimi直言等待消息的過程非常煎熬，可說是尋狗過程中最困難的部份。「我覺得你要等人家見到牠，然後再確認那隻是你要找的寵物，這件事是最困難的。因為很多時候（報料人）都是沒有提供照片和影片。我們以前也試過選擇相信，因為每個人都總是十分肯定地說『就是那隻狗』。但當我們去到那邊後，才發現原來不是。」因此當收到有關失狗的消息，並從報料人以照片或影片確認了位置後，Mimi就會設置攝影機以再度確定是否他們正在尋覓的狗隻，同時會擺放食物和水在該位置希望可以把狗隻留在該範圍。當用攝影機確認了是目標狗隻之後，Mimi和其他救狗之家員工就會嘗試設籠。其實來到這個步驟已經是成功的一大半，不過有時仍然需要花好幾天甚至整個星期來等待狗隻走進籠子裏。「我們也會放置數個攝影機拍攝籠子，因為我們要知道牠有否進去，或者如果是其他野豬或者貓走進去，我們要即時放牠們出來。我們不是設置了籠子就離開，我們會有最少兩至四個人在現場通宵留守，有時更可能要待至清晨六時多七時。」

自資開發手機應用程式

說了這麼多，其實尋找失貓失狗的要訣還是要在黃金48小時內，迅速地讓區內的人得知走失寵物的消息。為了針對這方面的困難，Mimi於是自資開發手機應用程式 「協尋寵物 Lost and Found Pets」 ，希望提高尋找貓狗的效率。「其實這個應用程式是想不論有沒有飼養寵物，只要你有心去幫忙留意，都可以下載來使用。有飼養寵物的人可以先下載登記，把寵物的資料和相片上載到應用程式。萬一你的寵物真的不幸地走失了，就可以很簡單地點撃數個按鈕以及填寫走失的資料，即可在一兩分鐘之內即時發佈給其他同樣有下載這個程式而有留意這個地區的人。如果使用者有剔選這個地區，他就會收到你的發佈通知。」除此之外，這個應用程式更可自動生成街招，幫助焦急的寵主把握時間到區內張貼街招；而想幫忙出力的有心人亦可以開啟GPS定位功能，留意身處地區有沒有仍在尋找的走失的貓狗。

每天接到三至四個走失個案

其實Mimi在開始參與尋狗的兩年後已經有以上的構思，不過因為各種原因而擱置。「直至去年暑假有隻狗走失了，我們花了很多心機和時間去尋找。那隻狗找了三個星期有多，發現牠的時候已經很虛弱。我們收到消息後，馬上派人在半個小時內過去看牠，但是牠已經離世了。這隻是我找的十多隻狗當中，唯一能找回但是離世的狗。牠還很年輕，只有一歲左右，離開的時候身上有很多傷痕，你會不敢想像牠在走失了的三個多星期當中是受了多少苦。其實當時我正在上班，也忍不住走進洗手間哭完才繼續工作；那晚回到家中，我也……瘋狂似的哭了；直至牠走了之後，每當我駕車經過那個街口，我也會很不開心。」Mimi又指，香港失貓失狗的情況頗為嚴重，應用程式推出以來每天都都有三、四隻失貓失狗的資料上載發佈。「這只是知道這個應用程式的三千多人當中的個案而已，其實可能有很多寵主還沒知道這個應用程式，你會看到其實情況真的挺嚴重。」Mimi又希望有更多人下載和使用這個應用程式，當每個地區達至相當的下載量時，便可發揮真正的功效。

記者：黃藹婷

攝影：周芝瑩

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