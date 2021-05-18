疫情快持續了一年半，對很多人都帶來極大影響，尤其在社交方面。但對於「社交焦慮症」（也叫社交恐懼症）的病人，疫情反而可能令他們覺得比較舒服自在，也少了發作。

社交焦慮症成因

1. 家族遺傳或者家族傾向；

2. 本身性格比較內向、害羞；

3. 可能以前試過在公眾場所或者在公眾演講的時候出醜；

4. 腦內的分泌改變，例如血清素、多巴胺不平衡；

5. 腦內有些地方過度敏感，特別容易擔心、害怕某些事。

當然以上的原因通常不是單一的，腦分泌問題、先天傾向、後天經歷等往往互相影響和強化，最後導致社交焦慮症。它的症狀，顧名思義最明顯就是對社交感到焦慮，很擔心自己身處公眾場所，例如要當着很多人面前說話、害怕自己會出醜、講錯話成為笑柄，又或很害怕被人留意，即使想起已覺害怕，因而導致逃避行為，避免在人多的場合說話，甚至盡量不出席。

而關鍵是，他們的這種逃避行為的程度是否影響生活，例如影響工作、社交，甚至基本的人際關係，這樣才算是社交焦慮症。

零社交非治療方法

一年半的疫情，很多人零社交，但對於社交焦慮症的病人來說，因為不用再在別人面前說話，不用再對着一大班人，就算開會也只須對着電腦屏幕，反而會覺得更自在。我也見到一位社交焦慮症病人，只是中學生，因為過去一年多不用上學、不用導修，只是在家中開着電腦上課和討論，反而覺得更適合自己。

但當然，這不是一個解決的辦法。第一、總有一天要全面復課的；第二、零社交不是一種治療，不會令病情好轉；第三、社交焦慮症不好好處理，有機會出現併發症，最常見是因為擔心自己這樣不行、那樣也不行，而導致有焦慮症，甚至有抑鬱症，更甚的會演變成濫用酒精藥物等。

治療社交焦慮症，可透過心理治療及藥物治療。心理治療主要是認知行為治療，藥物則通常用血清素再回收調節劑，或者短期的放鬆神經藥物例如鎮靜劑。另外也常會使用β受體阻滯劑，可以減低發作時心跳的頻率，令心跳不會太快，人可以鎮靜下來，減低發作時的影響。

撰文：精神科專科醫生張漢奇

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）