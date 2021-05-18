平常大家看到外國岩壁上開營帳的照片，或許會覺得很chill或是為打卡而做。其實這是Big Wall Climbing中的活動之一，最近有兩位香港的攀岩愛好者Zack及Sammy錄了二人攀上獅子山並搭出營帳的過程，製作成「The Eye of The Big Cat」計劃，望港人細看獅子山上風光及獅子山下的世界。

香港大部份的山都能於一天內完成，因此較少出現岩壁營帳。「外國有很多山是一天內爬不完的，很多時候要分段。當分段時，爬完一天他們就要搭建一個營帳進行休息，翌日再繼續完成行程。」而Zack及Sammy當初購入營帳，是打算到外國進行攀登時使用。「外國優勝美地國家公園的路線都比較高，須用特別的技術進行攀爬。所以我們就練習，模擬將來去這個地方的攀登技術。」

二人所用的岩壁營帳重達15公斤，跟地上搭建營帳不同。搭建時，他們需要一些安全技巧，跟平常爬石也有點不同，要在高空上安裝，並要確保營帳承受到自身重量及安全，就要不斷學習及練習。高空搭建營帳須花費的時間較長，大約要一至兩小時。「跟平常露營最不同的地方，其實我們是在凌空的狀態下能移動的方位有限。我們只能夠上下移動，不能夠左右移動，甚至平常可藉地面發力，但在高空一用力就會傾斜到拍檔那邊，所以發力點很不同。」

可是在營內人有三急怎麼辦？Zack：「外國設計的人也有思考到這個問題，聽聞真的有人會直接在高空排放大小便。但我覺得這樣非常不衞生，而且下面可能有其他使用者。如果我們要在營裏解決大小二便，我們就會攜帶一個防水袋，把要排泄的東西放在裏面，活動完結、離開山時才清理。假如你要攀爬七天，那七天都裝着你的排放物在裏面。所以就要用防水袋及盡量把它吊遠一點。最大問題其實不是那個器皿，而是如果山上只有兩個人的話，而我們在同一個空間裏去廁所，就要互相了解對方吃過甚麼 。」

二人亦因愛攀山而成立了本地品牌「尚山」，自購用於風帆的xpack物料，兩個男人在家中用衣車製作出不同的戶外用袋。Sammy：「其實我們的品牌重心是想有一個平台讓大家互相溝通，而不只是貨品。我覺得我們的品牌可以做得更多，如可以舉辦活動，帶一些人去接觸山及大自然。」Zack：「我們舉辦過一些山遊甚至是攀岩活動，這些活動都是免費的，純粹想結合一班志同道合的人，去分享他們對山的看法及他們去登山的故事。」

疫情前，他們會到不同國家行山及攀石，更曾經於澳洲駕駛露營車、穿梭不同攀岩地。疫情下，他們跟所有香港人一樣，有更多時間面對自己的家，促使他們攀上獅子山，望港人「開眼」。為何香港那麼多山，卻要攀獅子山？Zack表示：「大家可能都知道，獅子山的外形像一頭獅子，我們就索性把營放在獅子眼的位置。選擇眼睛位置，是想大家去看看香港這個地方。為甚麼日本有富士山、馬來西亞有神山，但卻很少人提及香港有獅子山。」而Sammy則表示，獅子山是香港很有代表性的地方，對每個香港人來說都有種意義。「對以前的香港人，問甚麼是香港的獅子山精神？可能很多人都會說拼博、搵錢或生活好點。其實是否只有一種解釋呢 ？生活可以有很多種方法，而那種方法應該是我們能自由地選擇我們的生活方法。」

尚山 / Sheung Shan

記者：陳靜雅

攝影：張志孟 伍永健

編輯：鄒仲安

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