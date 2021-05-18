領養代替購買，給狗狗一個機會。
「幼年貓犬贏在起跑線」講座
寵愛軒將於下星期六（5月29日）舉辦「幼年貓犬贏在起跑線」講座，內容主要是介紹幼貓犬照顧心得，講解貓狗的成長周期、基本健康護理、幼年營養需求及居家小貼士，適合準備領養幼年貓狗的主人或者剛領養不久的飼主，滿足小毛孩的各種需要。
活動詳情：
日期：5月29日
時間：14:30-16:00
地點：旺角奶路臣街38號麥花臣匯3樓 「香港遊樂場協會優才發展及交流中心」
報名網址：https://forms.gle/W2vjbsir9hDizCgF8
阿棍屋ｘ寵愛軒 狗狗領養日
除了舉辦講座活動外，寵愛軒亦將於下星期日（5月30日），聯同阿棍屋舉行「狗狗領養日」。今次領養活動有多隻毛孩參與，留意活動須要預約，詳情請瀏覽寵愛軒或阿棍屋Facebook專頁。記緊留意當天請勿攜帶任何寵物入場。另外，入場必須佩戴口罩、消毒雙手、除鞋，而同行人數不得超過4人。有意養狗狗的你，不妨領養毛孩回家，讓牠成為你家中的一分子吧！
活動詳情：
日期：5月30日
時間：13:00-17:00
地點：太子大南街138號地下 「寵愛軒培訓及實踐中心」
報名網址：https://forms.gle/Q8RfgeZMmGdPttgQ8
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來源：Facebook
撰文：Kaming Lee
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