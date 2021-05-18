去年年尾開始，facebook上突然多了大量的關注組，燒賣、蛋撻、奶茶等，你想得到的食物，幾乎也有一個關注組，在街頭常見、款式多多的雞蛋仔也不例外，今天我們就來了解這個「香港雞蛋仔關注組」。

香港雞蛋仔關注組去年11月9日成立，短短半年已有15,000名會員。版主林樂遙（Gianna）是一位眼大大、身形纖瘦的大學生，眼見愛吃的雞蛋仔遲遲未有關注組，所以便成立這個雞蛋仔關注組，希望讓愛吃雞蛋仔的朋友分享他們所愛，訪尋坊間的好物。

Gianna對雞蛋仔十分有要求，「好食嘅雞蛋仔要有幾個元素，第一、就係要脆，要脆就一定要有空間，餡料唔可以全滿。餡嘅份量，約50%已經足夠，最滿意係60%左右；第二就係餡嘅味道同埋外貌，因為咬開時會睇到雞蛋仔入面個樣，有時佢可能好creamy，有啲透明，其實可能根本未熟，嗰啲當然唔可以食。」她分享，好味的雞蛋仔內裏的顏色要跟外層相若，「我覺得溫度都好重要，唔可以太熱，因為太熱佢會蓋過原本嘅味道。」聽下去，吃雞蛋仔也相當多學問，「我食雞蛋仔唔會厭，因為好似食飯咁，日日都要食，但係唔會厭。」

Gianna的關注組早前曾舉辦一個投票活動，讓會員選出心目中最好食的雞蛋仔，結果第一名是「媽咪雞蛋仔」，有逾400多票；第二名為「低調高手」 ，有200多票；第三名就係「629雞蛋仔」，有60多票，「呢三間都係比較出名嘅雞蛋仔，但係喺我心目中，我覺得有啲遺憾，因為有啲我自己喜歡嘅只得十多票，我好希望大家可以周圍去試吓。」

相信大家也很想知道Gianna心目中的頭三位是哪間店，事不宜遲馬上開估，第一位是沙田乙明邨的「潮食」；第二是旺角的「Ice Puff」；而第三是荃灣的「大家姐」，不過好遺憾，大家姐最近結業了。

必食推介 豬柳蛋好罕見

我們就跟Gianna去食她的心水推介。位於沙田乙明邨的潮食，算得上是一間隱世小店，關注組及Gianna的至尊推介是豬柳蛋及玉桂蘋果雞蛋仔，由老闆李偉豪（Jack）研製，豬柳蛋雞蛋仔是十分少見的口味，Gianna指：「雞蛋仔的豬柳唔會露出嚟，當雞蛋仔未熟時放入豬柳，豬柳會沉底，最後可能會露出，但潮食的豬柳都係喺雞蛋仔入面。」Jack原本是烘焙師，之後想創一番事業，在網上自學製作雞蛋仔。2016年跟拍檔在上水開了第一間小食店，2019年在乙明邨開分店，因受疫症影響，上水店已經轉手，只餘下乙明邨這間店。因為潮食提供多款口味特別的雞蛋仔，如豬柳蛋、手撕雞、焦糖蛋等，在關注組內越來越多人留意。

Jack也是關注組其中一位會員，他說：「我都想同其他雞蛋仔愛好者互相交流，睇吓佢哋對雞蛋仔嘅睇法，或者技術上交流吓。喺疫症前生意仲算可以，因為呢度主要做學生生意，疫症期間就差咗好多，學生唔使返學。有咗雞蛋仔關注組之後，多咗食客同街坊幫手宣傳，最近開始多番啲客人，有啲甚至由筲箕灣或香港仔嚟，有啲喺粉嶺嗰邊特登過嚟。」 Jack表示，生意額亦因此多了兩三成。

香濃朱古力碎碎 與別不同

Gianna另一推介是位於旺角的Ice Puff，當中的鹹蛋黃及朱古力雞蛋仔是必吃之選。一向不太喜歡鹹蛋黃的Gianna對此讚不絕口，因為其鹹蛋黃味十分出，又不會榎口，吃下去絕不乾身；黑朱古力味與坊間的不同，有朱古力粒在雞蛋仔內，不是把朱古力漿混合在蛋漿內，吃起來有濃濃的朱古力味。

Ice Puff老闆Ringo五年前在天后開設專賣雞蛋仔的小食店，2019年把店舖搬到旺角中心。他說：「我同太太由細到大都好鍾意食雞蛋仔，坊間好多舖頭我哋都幫襯過。」Ringo心目中好食的雞蛋仔是要脆，要一半空心，另一半有蛋糕感才好吃，所以他把自己心目中完美的雞蛋仔分享給客人，希望可以讓客人吃到好食的雞蛋仔。

關注組出現之後，Ringo說：「好多客人食完之後就將我哋嘅產品post喺雞蛋仔關注組，多咗客人叫較多人推介嘅口味，如阿華田脆脆加麻糬，因為呢個好多人讚。都有啲客人係上網睇過關注組先嚟食。」

盼有雞蛋仔展 「可以一次過食晒」

其實關注組最大的目的是建立一個平台讓大家分享心得、交流意見，Gianna有一個願望，「我好希望唔同嘅雞蛋仔店舖可以搞一個活動，大家可以一齊好似美食展咁，可以一齊立即嗌雞蛋仔，等我哋可以試吓唔同嘅店舖有乜特色嘅或好食嘅雞蛋仔，可以一次過試食晒，唔使走嚟走去，可以方便大家去比較同埋評論。」聽落去十分吸引，不知道Gianna的願望可否達成呢？我們拭目以待。

潮食｜沙田乙明邨街9號地下乙明邨街市2-3號舖

Ice Puff｜旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓F51舖

記者：鄭煒霖

攝影：魏子朗、潘志恆、許先煜

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