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虐待動物｜日男砍死奈良鹿竟稱感覺很好 檢方求處10個月有期徒刑

26分鐘前
遊客於奈良公園餵鹿 。（示意圖，圖片來自法新社）

日本23歲建築工人吉井勇人涉嫌在今年2月用斧頭砍死一頭奈良鹿，被控涉違《文化財產保護法》。奈良地方法院13日首次開庭審理此案，檢方要求對吉井判處有期徒刑10個月，強調這是「殘酷和惡毒的罪行，對社會的影響不容忽視。」

根據日本放送協會（NHK）報道，奈良地方法院13日首度開庭審理吉井勇人砍死奈良鹿案，吉井當庭認罪，檢方求處10個月有期徒刑。三重縣松阪市的吉井勇人，涉嫌於2月7日凌晨在奈良市的奈良公園內，用斧頭砍死一頭奈良鹿。他供稱原因是跟奈良鹿玩耍時，有鹿衝撞他的車。不過他也坦言，砍的並不是衝撞車輛的那頭鹿。由於奈良鹿被指定為國家天然紀念物，奈良縣警方3月2日以涉嫌違反文化財保護法逮捕吉井。

根據檢方調查，吉井在陳述砍鹿動機時說，因為他很重要的車被鹿撞破，瞬間火冒三丈，只想到要殺了鹿。另外，吉井的友人供稱，吉井在砍鹿之後說「感覺很好」。檢方表示，「這是一種殘酷和惡毒的罪行，這對社會的影響不容忽視。」共同社報道，律師請求從寬量刑，預計將於26日宣判。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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奈良鹿虐待動物
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