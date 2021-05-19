雖然最近本港疫情放緩，不過台灣、印度等地疫情持續嚴峻，香港亦不容掉以輕心，除了做好戴口罩勤洗手等防疫措施外，提升自己的免疫力也很重要。非常時期，可以從飲食方面增加免疫力。

6大營養食物 提升免疫力

1. 優質蛋白質

蛋白質是構成細胞（尤其是白血球和抗體）的主要成份，如果蛋白質長期攝取不足或品質低下，會增加感染細菌、病毒的風險。建議每人一天吃5至8份蛋白質，份量大約是一個半左右手掌大小及厚度，最好平均從動物性及植物性兩種來源攝取。

植物性蛋白質來源：豆類、豆腐及豆製品。

動物性蛋白質來源：瘦肉、雞肉、魚肉、海鮮、奶類、雞蛋等。

2. 不同顏色蔬菜水果

蔬菜水果中的植化素對人體有保護作用，例如黑色的菇類的多醣體能調節免疫功能；橙紅色蔬果，包括紅蘿蔔、黃甜椒、番茄等，富含維他命A能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道的黏膜健康，鞏固第一道防線，阻止細菌、病毒入侵身體。建議一天要吃2至3碗各色蔬菜、2至3個不同種類且拳頭大小的水果，其中富含的維他命、礦物質、植化素也都跟免疫功能息息相關。

3. Omega3

Omega-3有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡。但是Omega-3是我們人體無法自行製造的，必須從食物攝取。建議每周吃三次深海魚類，例如鯖魚、秋刀魚、鮪魚、三文魚；每天可攝取海藻、堅果、亞麻籽、亞麻仁油、紫蘇油等富含Omega-3脂肪酸的好油脂食物。

4. 澱粉選全穀雜糧

澱粉裏有豐富的維他命B群和各種礦物質，尤其維他命Ｂ2、Ｂ5、B6、葉酸，對維持細胞黏膜健康，以及製造抗體等免疫功能有益。建議每天吃一碗糙米飯、五穀飯或搭配燕麥，來取代精製白米飯。

5. 乳酪

補充好的菌，可以調整、改善胃腸道健康、調節免疫，減少罹病機會。而且乳酪等發酵的乳製品是牛乳發酵後的產物，會把多數容易造成敏感的乳糖轉成乳酸，也能讓乳品的營養分解成小分子更好吸收。而人體有約70%的「守衞兵」都在腸道，腸道好菌多壞菌少以及菌相平衡真的很重要。

建議每天喝1至2瓶250毫升的乳酪，透過其他食物像是納豆、韓式泡菜，在發酵過程中亦會有好菌產生。注意在吃好菌的同時，也要攝取蔬菜、水果、全穀根莖類，當中的膳食纖維和寡糖，是益生菌的食物，能幫助腸道內益生菌的生長。

6. 辛辣香料食物

大蒜、洋蔥、辣椒、韭菜等辛香類食物，有殺菌、強化免疫系統的作用，不論生吃或熟食皆宜。建議每天吃2至3顆大蒜、半顆洋蔥、幾截蔥段，或多放在料理中，有助於提升免疫力。

撰文：台灣營養師高敏敏

編輯：鄒仲安

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