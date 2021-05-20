雖然Apple和Android各有支持者，但對於傷健人士，特別是失明人士，Apple產品卻一直更受歡迎，因為Apple不少功能都考慮到傷健人士所需，方便他們操作。而在5月20日全球無障礙關注日，Apple亦宣佈將會推出多項軟件更新及服務，進一步方便傷健人士。

其中一項最有趣的，就是為了方便活動能力受限的用戶，Apple Watch將會更新軟件，以陀螺儀及加速感應器等內置感應器，以及光學心率感應器與裝置上的機器學習功能，讓Apple Watch能準確偵測肌肉運動及肌腱活動的微細差別，從而讓用戶可以利用一系列手勢，例如捏緊或握緊進行選擇或確定等選項，及用輕微移動手腕來操控螢幕上的游標，讓上肢障礙的用家可以更容易接聽來電、控制顯示器上的游標，以及使用通知中心、控制中心等。這功能可讓用家不用轉動錶冠或按鍵，就能單手操作Apple Watch各項功能，如果做得熟，對普通人來說，可能也有不少方便。

除了Apple Watch，iPad OS亦宣佈會支援第三方眼動追蹤裝置，讓用戶可以只用眼睛就能控制iPad。在今年較後時間，兼容的MFi（Made for iPhone）的設備就可以追蹤用戶在螢幕上注視的位置，利用眼球移動操控iPad上的游標，長時間定睛同一個位置更可以執行輕按等操作。

以上兩項都是為活動能力有限的人士而設，另外，Apple選亦照顧到視力問題人士。其實iPhone的旁白功能一向被視障人士所喜愛，而最新更會支援「口述影像」，讓用家可以探索圖像中的人物、文字、表格數據甚至其他物件的更多細節。更新後旁白可以描述圖像中的其他物件與人物的位置，讓視障用家可低以細緻地重溫相片的情景。而用家亦可以使用「標示」工具，為圖像新增個人化描述，更容易分辨相片內容。

另外，Apple亦推出了一項名為SignTime的新服務，可以讓顧客在網絡瀏覽器中使用美國手語（ASL）、英國手語（BSL）或法國手語（LSF），與AppleCare及Retail Customer Care溝通。在Apple Store中亦使用SignTime遠程獲得手語繙譯人員的協助，不過SignTime暫只先在美國、英國與法國推出，香港暫時未有確實時間。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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